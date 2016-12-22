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10 самых красивых университетов Европы по версии Times Higher Education
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10 самых красивых университетов Европы по версии Times Higher Education
Общество, 01:44
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10 самых красивых университетов Европы по версии Times Higher Education

Times Higher Education составил рейтинг европейских университетов, которые могут похвастаться впечатляющей архитектурой, а также зелеными зонами, которые нельзя игнорировать студентам этих учебных заведений и их посетителям. В этот список наряду со старейшими университетами Европы и мира в том числе вошел Московский государственный университет им. Ломоносова. Его эксперты отметили в связи с архитектурой главного здания, которое является одной из семи «сталинских высоток» в Москве, а также «зеленым» университетским городком.

Болонский университет, Италия
Фото: Buena Vista Images / Getty Images

Первое место в этом списке, по версии журнала, занял Болонский университет. Он был основан в 1088 году и считается старейшим университетом в мире. Среди его зданий — один из главных дворцов Болоньи Палаццо Подджи. Сегодня в нем располагаются три музея Болонского университета, а также ряд экспозиций с экспонатами по истории естественных наук, анатомии, акушерству, физике и химии. Кроме того, на территории учебного заведения расположен ботанический сад площадью 2 га.

Университет Саламанки, Испания
Фото: University of Salamanca

Второе место в этом списке представители Times Higher Education отдали Университету Саламанки. Это учебное заведение было основано в 1134 году. Оно является самым старым университетом в Испании и третьим по старшинству в мире. Изначально это был первый университет, который открыл свои двери для иностранных студентов. Также Университет Саламанки славится своей архитектурой в стиле барокко. Его особой достопримечательностью является библиотека, в которой хранится более 160 тыс. книг, а ее богато украшенный фасад привлекает многих студентов и посетителей.

Коимбрский университет, Португалия
Фото: Global Look Press

Третье место в рейтинге самых красивых университетов Европы эксперты присудили Университету Коимбры. Он был основан в 1290 году. Центром территории университетского городка этого учебного заведения считается белоснежное здание дворца-крепости Рибейра пэлас (Royal Palace of Alcáçova), в котором находится башня с часами — один из самых узнаваемых символов этого университета. Кроме того, среди зданий этого учебного заведения — собор Санта-Крус, библиотека Джоанине (Joanine Library) и часовня Сан-Мигель.

Ростокский университет, Германия
Фото: University of Rostock
Ростокский Университет является одним из старейших университетов Германии. Многие из принадлежащих ему зданий построены в готическом стиле, также на территории университета расположены тенистые аллеи и парки. В центре университетского городка — главное здание, расположенное напротив парка и фонтана.
Орхусский университет, Дания
Фото: Adam Mork / ArcaidImages / Getty Images

Орхусский университет расположен во втором по величине городе Дании Орхус. Дизайн его территории представляет собой прекрасный пример того, как антропогенный и природный ландшафты могут гармонично сочетаться между собой. Многие из зданий, принадлежащих этому учебному заведению, были спроектированы датским архитектором Кристианом Фредериком Мёллером в модернистском дизайне. Он, по мнению экспертов THE, отражает «молодость университета». Так, визитной карточкой этого учебного заведения являются спроектированные Мёллером и его партнерами Кеем Фискером и Повлом Штегманном здания из желтого кирпича. Главное же здание Орхусского университета считается одним из 12 самых значительных архитектурных произведений во всей датской истории.

Гданьский политехнический университет, Польша
Фото: dredgdikes.eu

Здания университетского кампуса Гданьского политехнического университета вобрали в себя несколько архитектурных стилей. Главное здание построено в немецком стиле неоренессанса и является одним из самых узнаваемых зданий этого учебного заведения. На его фасаде у основания — массивная каменная кладка. Эти компоненты указывают на то, что это здание является «центром обучения», отмечают представители журнала, подчеркивая, что также в университетском городке расположились множество символических статуй, например, статуя совы (символ мудрости и знания), а также скульптура льва, который держит герб города Гданьска.

Уппсальский университет, Швеция
Фото: Wikimedia Commons

Главное здание этого учебного заведения было спроектировано архитектором Германом Теодором Холмгреном в романском стиле. Оно было построено в 1880-х годах. С тех пор значительных изменений в его как внешнем дизайне, так и внутреннем убранстве не происходило. Интерьер здания наполнен такими красивыми деталями, как, например, геометрические плиточные полы, мраморные статуи, богато украшенные купола и изысканные люстры. Главное здание университета используется для обучения, а также для престижных академических мероприятий. Кроме того, на территории этого учебного заведения расположен Ботанический сад и сад Линнея. Также в одной из теплиц кампуса находится единственный в Швеции тропический лес.

Университет Гренобль Альпы, Франция
Фото: univ-grenoble-alpes.fr
Не многие кампусы в отличии от университетского городка Университета Гренобль Альпы могут похвастаться тем, что имеют на своей территории три горных хребта. Это учебное заведение расположено в городке Гренобль рядом с французскими Альпами. Университет хорошо известен тем, что он его руководство приветствует то, что студенты часто выходят из зданий учебного заведения «подышать свежим горным воздухом». На территории в 175 га это обычно не составляет труда, замечает журнал.
Тринити Колледж, Ирландия
Фото: De Agostini / W. Buss / Getty Images

Сконструированный по образцу колледжей Оксфорда и Кембриджа Тринити Колледж в Дублине был основан в 1592 году. Сочетание массивных каменных аллей, изумрудно-зеленых газонов и архитектурных зданий XVIII века превращают университетский городок Тринити в идеальное место. Одной из достопримечательностей этого учебного заведения является Старая библиотека колледжа, «длинная комната» в которой считается «центральной аллеей» здания. На ней посетители могут обнаружить мраморные бюсты философов и писателей. Здания этого ирландского колледжа неоднократно появлялись в кино, в частности они послужили декорациями для фильма «Воспитание Риты», а также для болливудских картин.

Московский государственный университет, Россия
Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

Главное здание Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова возвышается над остальными постройками университетского городка, на высоте в 240 метров. 57 из них — высота шпиля, который увенчан 12-тонной пятиконечной звездой. Здание является одной из семи «сталинских высоток» в Москве. Считается, что внутри него расположены 33 км коридоров и 5 тыс. комнат. Огромная розово-белая постройка стала символом этого университета, и так как вход в него доступен только студентам и преподавателям, она, как замечает THE, «хранит в себе особую тайну». Кампус окружают парки и засаженные деревьями зеленые районы. Путь к главному зданию лежит через большой водоем с маленькими фонтанчиками.

Теги: мультимедиа , Фотогалерея , университеты
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