10 самых красивых университетов Европы по версии Times Higher Education

Уппсальский университет, Швеция

Главное здание этого учебного заведения было спроектировано архитектором Германом Теодором Холмгреном в романском стиле. Оно было построено в 1880-х годах. С тех пор значительных изменений в его как внешнем дизайне, так и внутреннем убранстве не происходило. Интерьер здания наполнен такими красивыми деталями, как, например, геометрические плиточные полы, мраморные статуи, богато украшенные купола и изысканные люстры. Главное здание университета используется для обучения, а также для престижных академических мероприятий. Кроме того, на территории этого учебного заведения расположен Ботанический сад и сад Линнея. Также в одной из теплиц кампуса находится единственный в Швеции тропический лес.