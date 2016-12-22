В МИДе сочли «кощунственным» предложение Молдавии выставить России счет

Замглавы МИДа Григорий Карасин выразил недовольство тем, «в какой форме» парламент Молдавии затрагивает вопрос о российских миротворцах в Приднестровье. Как заявил Карасин «РИА Новости», планы Кишинева выставить России счет за «оккупацию» кощунственны.

«Ответственные политики должны понимать, что эта миротворческая операция послужила гарантом спокойного развития и Республики Молдова, и Приднестровья и сейчас продолжает оставаться гарантом спокойствия и безоблачного будущего людей», — сказал Карасин.

Замглавы МИДа призвал концентрироваться на «позитивных решениях», достигнутых Москвой и Кишиневом.

Речь идет об интервью спикера молдавского парламента Андриана Канду газете Latvijas Avize, в котором он назвал «оккупационными силами» российских военнослужащих в Приднестровье и пригрозил подсчитать потери от присутствия России в регионе за последние 25 лет.

«Счет [потерь] будет измеряться в миллиардах долларов», — предполагал он.

Кроме того, спикер обещал донести вопрос присутствия российских военнослужащих в регионе до ООН. В свою очередь, президент Молдавии Игорь Додон назвал слова Канду «антироссийскими» и связал их с предстоящими в 2018 году выборами в молдавский парламент.