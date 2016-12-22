Додон осудил заявление спикера парламента Молдавии о «счете» для России

Президент Молдавии Игорь Додон счел «антироссийским» заявление спикера парламента страны о необходимости выставить счет России за «оккупацию Приднестровья». Об этом Додон сообщил журналистам, передает ​Sputnik Moldova.

«Заявление спикера парламента Республики Молдова [Андриана Канду] вписывается в антироссийскую риторику правящего большинства, которую они демонстрируют на протяжении последнего времени», — заявил президент. Додон также связал слова спикера с предстоящими в 2018 году парламентскими выборами.

Ранее Андриан Канду в интервью газете Latvijas Avize назвал российских военнослужащих в Приднестровье «оккупационными силами» и пригрозил подсчитать потери от присутствия России в регионе за последние 25 лет. «Счет [потерь] будет измеряться в миллиардах долларов», — сказал он. Для этих целей, по словам Канду, Кишинев попробует внести в ООН вопрос о «незаконном присутствии» российских сил в Приднестровье и наймет международную юридическую фирму.

В Москве заявление спикера расценили как «продолжение конфликта между пророссийским президентом Молдавии и парламентом, который позитивно относится к Западу». Как заявлял РБК зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, молдавский парламент использует «надуманные обвинения».