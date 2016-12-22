Кандидат в президенты от партии «Честно» отказался от участия в выборах

Претендент на участие в президентских выборах от партии «Честно» Роман Худяков снял свою кандидатуру в пользу Владимира Путина, несмотря на то что собрал подписи в свою поддержку. Об этом Худяков заявил на заседании Центризбиркома, передает «Интерфакс».
«Нюансы, с которыми мы столкнулись, и те предложения людей, которые поступили в мой адрес как кандидата в президенты, я услышал и принял решение, что мы должны объединиться вокруг единого и единственного кандидата — Владимира Владимировича Путина», — пояснил Худяков.
При этом, как отмечает «РИА Новости», он первым 22 января принес в ЦИК необходимые для регистрации подписи избирателей.
Ранее 22 января сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак собрала 100 тыс. подписей, необходимых для участия в выборах президента. В штабе кандидата при этом рассказали РБК, что столкнулись с массовой подделкой голосов избирателей в регионах.
Выборы президента России пройдут 18 марта. Кандидаты от партий должны до 31 января сдать в Центральную избирательную комиссии 100 тыс. подписей, самовыдвиженцы — 300 тыс. От сбора подписей освобождены кандидаты от парламентских партий.