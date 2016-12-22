В Анкаре отчитались о поражении более 170 целей в сирийском Африне

Военно-воздушные силы Турции поразили более 170 целей в сирийском Африне. Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает газета Milliyet.
«Защита территориальной целостности Сирии и подавление террористических организаций в регионе, конечно, не наносит ущерба гражданскому населению. Операция продолжается успешно», — рассказал глава турецкого кабмина. Премьер подчеркнул, что за три дня военной операции, получившей название «Оливковая ветвь», никто из турецких военнослужащих не погиб.
Ранее глава Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что Анкара «не отступит» в своем решении продолжать «антитеррористическую операцию» на северо-западе Сирии. «Мы переговорили об этом с нашими российскими коллегами. У нас есть соглашение», — добавил президент.
Военная операция Турции под названием «Оливковая ветвь» в сирийском регионе Африн началась 20 января. Турция наносит удары по позициям курдов из отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз». Свою озабоченность в связи с происходящим выразили США и Россия, призвав Анкару к «сдержанности». В Дамаске турецкую операцию осудили, назвав ее «актом агрессии» и посягательством на суверенитет страны.