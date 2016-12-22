Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии после турецких авиаударов

Глава МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудил «обеспечение стабильности» на севере Сирии, где ранее Турция начала антитеррористическую операцию. Об этом говорится в сообщении российского МИДа в Facebook.
«Обсуждалась ситуация в Сирии, в том числе вопросы обеспечения стабильности на севере страны и продвижения процесса мирного урегулирования под эгидой ООН, чему должен способствовать созываемый в Сочи Конгресс сирийского национального диалога», — сказано в сообщении.
Ранее российский МИД опубликовал на сайте заявление, в котором призвал стороны проявить «взаимную сдержанность». «В Москве с озабоченностью восприняли эту информацию. Внимательно отслеживаем развитие ситуации», — пояснили в ведомстве.
Военная операция Турции под названием «Оливковая ветвь» в сирийском регионе Африн началась ранее в субботу, 20 января, в 17:00 (совпадает с мск). Турция наносит удары по позициям курдов из отрядов «Силы народной самообороны» и партии «Демократический союз». Вместе с этим оппозиционная Дамаску группировка «Сирийская свободная армия», с которой Стамбул координирует свои действия в Сирии, также начала наступление на курдов.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что информирует Дамаск о ходе операции. «Мы обмениваемся информацией с Россией и другими странами. Мы также информируем ООН», — добавил глава турецкого МИДа. Как сообщает телеканал CNN Turk, турецкие Военно-воздушные силы уже поразили 108 целей из 113 намеченных.