Почти 50% россиян сочли недостаточными меры по увеличению рождаемости

Большинство россиян считают важными инициативы в сфере социально-демографической политики, которые предложил президент Владимир Путин. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении РБК.

Более 80% респондентов считают, что предложенные меры имеют особую значимость, однако их эффективность относительно повышения рождаемости оценивается неоднозначно. Так, 38% опрошенных заявили, что эти меры помогут существенно увеличить естественный прирост населения, почти 50% респондентов допускают для себя прибавление в семье.

В свою очередь 63% россиян отметили, что помочь увеличить рождаемость сможет улучшение материального благосостояния семей, 27% с этим не согласились.

Больше половины опрошенных (54%) заявили, что действия правительства, направленные на увеличение рождаемости, недостаточны. 40% считают, что власти делают все возможное в этом направлении.

Говоря о численности семьи, 40% опрошенных рассказали, что они больше склонны к двухдетной модели, 28% хотели бы иметь троих детей, 14% — четверых и более. Большинство граждан России (79%), у которых уже есть дети, не готовы к рождению еще одного ребенка.

Опрос проводился с 28 по 29 декабря 2017 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Общее число опрошенных составило 1200 человек.

В конце ноября 2017 года Владимир Путин объявил о «перезагрузке» политики «демографического развития» России. В частности, президент объявил о начале выплат на первого ребенка. За первые три года, начиная с 2018 года, на эту программу планируется потратить примерно 145 млрд руб. В среднем ежемесячная выплата составит 10,5 тыс. руб. Также Путин предложил продлить до 2021 года срок действия программы материнского капитала, разрешив при этом ежемесячно выплачивать нуждающимся семьям часть средств этого капитала. Кроме того, президент России предложил запустить программу субсидирования ипотечных кредитов для россиян, в чьих семьях до 2022 года появится второй или третий ребенок.