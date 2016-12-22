Минобороны заявило об окружении в Идлибе крупной банды «Джабхат ан-Нусры»

Сирийская армия окружила крупную группировку террористов запрещенной «Джабхат ан-Нусры» в Идлибе, рассказали в Минобороны. Также сирийские правительственные войска, по данным ведомства, освободили от боевиков аэродром Абу-Духур

Боевики ИГ (запрещенной в России организации) в Идлибе (Фото: Zuma \ TASS)

Сирийская армия взяла в окружение крупную группировку боевиков из запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в провинции Идлиб. Об этом говорится в поступившем в РБК заявлении российского Минобороны.

Это, по информации военного ведомства, произошло в результате соединения «штурмовых отрядов сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль». «Таким образом, завершено окружение крупной группировки террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в восточной части провинции Идлиб», — подчеркнули в министерстве.

Помимо этого, при наступательных действиях сирийские войска, как отметили в Минобороны, «выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года».

Широкомасштабное наступление в провинции Идлиб сирийская армия развернула в начале января. 7 января она вытеснила боевиков террористической группировки «Хайет Тахрир аш-Шам» (ХТШ, прежнее название — «Фронт ан-Нусра»; обе организации запрещены в России) из стратегически важного города Синджар на юге провинции. Таким образом, пути снабжения террористов из соседнего города Хан-Шейхун были перерезаны. Это позволило правительственным войскам сирийского лидера Башара Асада продвинуться вглубь Идлиба на 9 км.

Спустя еще два дня, 9 января, армия Сирии при поддержке ВКС России отбила в провинции не менее 12 населенных пунктов у умеренной сирийской оппозиции. После этого правительственные войска и их союзники продолжили наступление в сторону контролируемой оппозицией авиабазы Абу ад-Духур. В рамках этих действий они перекрыли трассу, соединяющую Абу ад-Духур с соседним крупным городом Маарет ан-Нууман. ​К утру 10 января армию Сирии отделяло от авиабазы только 5 км.

Однако недовольство нарушением режима прекращения огня в связи с этим в этот же день высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Россию и Иран, которые являются гарантами заключенного в декабре 2016 года перемирия между сирийским правительством и умеренной оппозицией, он призвал остановить наступление подконтрольной Башару Асаду армии в Идлибе.

За день до этого, 9 января, послы России и Ирана в Анкаре были вызваны в МИД Турции. Там им впоследствии было вручено недовольство властей страны обстановкой в зоне деэскалации в Идлибе — последней контролируемой силами умеренной оппозиции провинции в Сирии, где действует большое количество ее вооруженных формирований, крупнейшими из которых являются «Джейш аль-Ислам» и «Ахрар аш-Шам». Заключенное в 2016 году перемирие на признанные террористическими организации не распространялось.