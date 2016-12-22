Пострадавшим при нападении на школу в Улан-Удэ выплатят компенсации

Пострадавшие в результате нападения на школу в Улан-Удэ семиклассники и учительница получат по 400 тыс. руб. в качестве компенсации, сообщается на сайте администрации Республики Бурятия.

«Данная сумма аналогична средствам компенсации, которые выплачиваются пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера, в зависимости от уровня нанесенного ущерба, в первую очередь здоровью», — приводятся в сообщении слова главы республики Алексея Цыденова.

Всего ​из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства Бурятии будет выделено 2,4 млн руб. ​«По состоянию на утро 22 января трое детей и учитель находятся в удовлетворительном состоянии, двое — в тяжелом», — говорится в сообщении. В администрации добавили, что состояние одной из девочек крайне тяжелое, но имеется положительная динамика. Также тяжелое состояние наблюдается еще у одной девочки. Сам нападавший также находится в больнице, его состояние оценивается как среднее.

15-летний учащийся школы №5 в Сосновом Бору напал на семиклассников и учительницу 19 января. Он бросил в класс, где проводился урок русского языка и литературы, бутылку с зажигательной смесью. Как только дети попытались выбежать из помещения, подросток стал наносить удары по ним топором. Также он напал и на учительницу, которая вела урок. Вместе с тем в классе начался пожар, из-за которого из учебного заведения эвакуировали 500 человек. В результате инцидента пострадали семь человек, в том числе педагог и нападавший, который попытался покончить с собой.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).

22 января школа возобновила свою работу.