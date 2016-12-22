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Суд продлил срок задержания напавшего на школу в Улан-Удэ подростка
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Суд продлил срок задержания напавшего на школу в Улан-Удэ подростка
Общество, 05:06
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Суд продлил срок задержания напавшего на школу в Улан-Удэ подростка

Октябрьский районный суд города Улан-Удэ продлил срок задержания напавшему на школу подростку до 11:00 (по местному времени) вторника, 23 января, сообщила РБК пресс-секретарь суда Александра Поплавская.

«Подросток остается в больнице под стражей. 21 января в 13:30 состоялось судебное заседание, на котором ему продлили на 72 часа срок под стражей. Следующее рассмотрение будет во вторник в 11:00», — пояснила она.

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Школьника 19 января доставили в одну из больниц Улан-Удэ, после того как он совершил нападение на школу. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, после того как попытался совершить суицид.

Девятиклассник бросил в класс, где шел урок русского языка и литературы у учеников седьмого класса, бутылку с зажигательной смесью. Выбегавшим ученикам и учительнице он начал наносить удары топором. В результате случившегося пострадали семь человек, в том числе педагог и нападавший.

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В отношении 15-летнего подростка возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).

Теги: нападение , Бурятия , Школа
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