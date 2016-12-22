При атаке на отель в Кабуле погибли генконсул Афганистана и украинец

Одной из жертв нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле 20 января стал афганский генконсул Абдулла Вахид Поян. Об этом сообщил посол Афганистана в Пакистане Омар Захилвал в своем Twitter. По его словам, Поян был генконсулом в пакистанском городе Карачи, ранее он также занимал пост генконсула в Пешаваре.
Также в результате нападения боевиков на отель в Кабуле погиб гражданин Украины. Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.
«В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии», — написал Кирилич.
Как позднее сообщили в российском посольстве в Кабуле, информации о россиянах среди пострадавших не поступало.
Атака на отель произошла 20 января. Ответственность за захват гостиницы взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан». Всего в атаке участвовали трое боевиков. Они были ликвидированы утром 21 января. По информации МВД Афганистана, жертвами нападения стали пять человек, включая одного иностранца.По данным телеканала 1TV Afghanistan, в результате нападения пострадали 35 человек. Всего афганские силовики во время антитеррористической операции спасли 126 человек, в том числе более 40 иностранцев.