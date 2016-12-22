В Анкаре на акции противников операции в Сирии применили слезоточивый газ

В Анкаре полиция применила слезоточивый газ против группы протестующих против военной операции страны в сирийском Африне. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.
По данным телеканала, полиция сделала несколько предупреждений, после чего применила для разгона протеста слезоточивый газ. Несколько человек были взяты под стражу.
Фотографии с места акции протеста публикуют очевидцы. По информации участников мероприятия, задержаны как минимум семь человек.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь назвал выступающих против военных действий Турции на северо-западе Сирии сторонниками террористов. Также он заявил о готовности причислить к боевикам любую страну, которая постарается донести вопрос турецкой «антитеррористической операции» до ООН. Ранее с такой инициативой выступила Франция.
Военная операция Турции против курдов под названием «Оливковая ветвь» началась накануне, 20 января, в сирийском кантоне Африн. В этот день Генштаб Турции отчитался о ликвидации «всех намеченных целей»: самолеты военно-воздушных сил Анкары нанесли по Африну более ста авиаударов.