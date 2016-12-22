Песков рассказал об информировании о контактах Путина и Порошенко

Ряд встреч и контактов президента Владимира Путина, в том числе с украинским президентом Петром Порошенко, носят непубличный характер. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1», которая вышла в эфир в воскресенье.
По словам Пескова, «насыщенный трудовой день» президента не ограничивается «десятками» встреч, пресс-конференций и переговоров, которые попадают в СМИ.
«Он [день] гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ», — ответил Песков на вопрос ведущей о том, были ли в этом году контакты Путина и Порошенко, о которых администрация президента, как в 2016 году, могла еще не сообщить журналистам.
При этом пресс-секретарь отметил, что практика непубличных контактов, «как правило», не относится к лидеру США Дональду Трампу, и все телефонные переговоры президентов были отражены в релизах.
Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о предновогоднем телефонном разговоре Путина и Порошенко со ссылкой на свои источники. «Насколько я понимаю, в ходе этого разговора наряду с вопросом обмена пленных обсуждался и мой вопрос. О сотрудничестве на президентском уровне против меня», — пояснял Саакашвили.