Саакашвили обвинил Порошенко в сговоре с Россией против себя

Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в сговоре с Владимиром Путиным. На суде в Киеве он пообещал, что после смены власти новые руководители поменяют всю правоохранительную систему

Михаил Саакашвили (Фото: Серегй Харченко / Global Look Press)

Выступая накануне в эфире украинского телеканала NewsOne, Саакашвили заявил, что, по данным его источников, 29 декабря состоялся телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и президентом России Владимиром Путиным. «Насколько я понимаю, в ходе этого разговора наряду с вопросом обмена пленных обсуждался и мой вопрос. О сотрудничестве на президентском уровне против меня», — сказал он.

«То, что они друг с другом это обсуждают, это уже для меня была новость», — сказал Саакашвили.

Также бывший президент Грузии заявил, что его задержание в центре Киева во время митинга было операцией ФСБ России. «Путин тогда поймал двух зайцев. Саакашвили он унизил, потому что заламывавшие мне руки эсбэушники не скрывали своих симпатий к нему. А украинскую власть Путин выставил полными идиотами, потому что так не действуют в цивилизованном мире», — сказал он, напомнив историю, при которой из микроавтобуса СБУ его освободили сторонники.

Днем 3 января суд в Киеве отказал Саакашвили в статусе лица, нуждающегося в защите. Это означает, что власти в теории могут выдать его Грузии, где в отношении экс-президента открыто уголовное дело. Выступая в суде, Саакашвили отметил, что руководившая процессом судья в свое время отправляла за решетку нынешнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Он пообещал, что после смены власти правоохранительная система в стране изменится. «Запомните, мы не будем цацкаться с теми, кто выполнял приказы. Чтобы впредь всем было неповадно», — сказал Саакашвили.

«Власть изменится очень скоро. И никто не уйдет от ответственности», — пообещал он.