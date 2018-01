Погиб басист The Kinks и The Zombies Джим Родфорд

В Великобритании скончался басист рок-групп The Kinks и The Zombies ​Джим Родфорд. 76-летний музыкант погиб в результате падения с лестницы, сообщает The Telegraph.

Джим Родфорд (Фото: Ollie Millington / Rmv / Zuma / Global Look Press)

Информацию об этом подтвердили его родные и знакомые, в том числе лидер группы The Zombies Род Арджент. Родфорд погиб вскоре после возвращения из тура во Флориде.

Родфорд родился в 1941 году в Великобритании. Играть в местных группах он начал с конца 1950-х годов, а в начале 1960-х принял участие в создании The Zombies, и, хотя и не присоединился к самой группе, помогал ее участникам на репетициях. Позднее он стал басистом группы The Argent, основанной Родом Арджентом, а в 1976 году перешел в The Kinks. В 1990-е и 2000-е годы Родфорд попеременно играл в разных составах этих групп. В целом музыкальная карьера Родфорда продлилась около 60 лет.