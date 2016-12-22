Багдад провел первые с начала кризиса переговоры с Иракским Курдистаном

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади провел переговоры с главой кабмина Иракского Курдистана Нечирваном Барзани. Как сообщает Reuters, это первая встреча политиков после проведения референдума в курдской автономии.
«На встрече аль-Абади вновь проговорил условия снятия ограничений, введенных в отношении Курдистана после референдума, в том числе снятия запрета на международные авиаперелеты [с курдской столицей Эрбилем]», — сказано в сообщении.
Как отмечает местная телевизионная сеть Al Sumaria, Багдад настаивает на переходе контроля курдских аэропортов и границы автономии к федеральным властям. Также премьер Ирака потребовал остановить независимую от Багдада продажу добываемой в Иракском Курдистане сырой нефти.
Власти Ирака отметили «атмосферу доверия» и «начало оттепели» в ходе переговоров. По данным Reuters, в понедельник, 22 января, стороны согласуют ряд пунктов совместного управления аэропортами Эрбиля и Сулеймании.
Эскалация конфликта в регионе началась после того, как 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Большинство проголосовавших выступили за отделение автономии от Ирака, но Багдад итогов референдума не признал. Кроме того, иракские власти пригрозили автономии санкциями и приняли решение прекратить авиасообщение с Эрбилем.
25 октября правительство Иракского Курдистана предложило заморозить результаты референдума, чтобы «разрядить» обострившийся кризис в регионе, а также предложило провести прямые переговоры. При этом власти Ирака в то же же время предлагали автономии ввести совместную администрацию в спорных районах и признать власть центрального правительства, на что получили отказ.