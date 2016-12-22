В Омске волонтеров штаба Навального задержали при раздаче листовок

Восемь волонтеров штаба политика Алексея Навального задержали во время раздачи листовок с приглашением на согласованную «забастовку избирателей». Об этом РБК сообщила координатор регионального штаба Ольга Картавцева.

«У нас идет подготовка к митингу 28 января, который у нас согласован еще в четверг, соответственно, мы можем официально вести агитацию к этому митингу. Во время этой агитации [раздачи листовок] к волонтерам подошли сотрудники правоохранительных органов для выяснения того, что они делают. У них, к сожалению, не было с собой копии согласования митинга, но через некоторое время я подошла и показала ее сотрудникам», — сказала Картавцева.

По словам представителя штаба, у волонтеров не было паспортов​ и их отвезли в участок для выяснения личностей. В настоящее время большую часть волонтеров уже отпустили. «Остались несколько человек несовершеннолетних, к ним уже приехали родители. Наш юрист сейчас пишет жалобы, потому что там было очень много нарушений», — добавила Картавцева.

В УМВД России по Омской области заявили РБК, что информация уточняется.

Кроме того, в Калужской области арестовали сборщицу подписей предвыборного штаба Ксении Собчак. Как рассказала РБК руководитель штаба в Калуге Марина Пунько, девушку полицейский во время сбора подписей посадил в служебную машину, после чего участковый опросил жильцов одного из домов.

«Участковый пошел в какие-то квартиры [несколько жительниц которых] сказали, что она ходит и паспорта переписывает. Полчаса или час она сидела в машине, трубку не брал ни один из сотрудников [правоохранительных органов]. Они не предоставили никакого обвинения. Затем они ее увезли в отделение в Сухиничах», — пояснила Пунько. По ее словам, задержанная все еще находится в отделении, юристы решают вопрос.

В пресс-службе УМВД Росcси по Калужской области не ответили на звонки РБК.

В конце декабря 2017 года Алексей Навальный призвал своих сторонников провести всеобщую «забастовку избирателей» в ответ на то, что Центризбирком отказался регистрировать оппозиционера на участие в президентских выборах. Как поясняли в ЦИК, причиной отказала стала судимость Навального. Ксению Собчак Центризбирком зарегистрировал кандидатом в президенты 26 декабря.