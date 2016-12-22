Facebook пообещал пользователям выбор надежных источников информации

Facebook даст возможность пользователям определять новостные ресурсы, которым они доверяют, заявил глава компании ​Марк Цукерберг на своей странице в соцсети.

Цукерберг отметил, что, согласно новой политике компании, собственно новости в ленте будут занимать не 5%, а 4%. Он назвал одним из главных усовершенствований «высокое качество новостей». Цукерберг пообещал, что «мы начинаем со следующей недели с проверенных источников». «Мы решили дать сообществу самому определять, каким ресурсам можно в целом доверять», — написал он.

Глава Facebook объяснил это тем, что в современном мире социальные медиа позволяют распространять новости со скоростью, недоступной раньше, увеличивают поляризацию и дезинформацию. Чтобы справиться с этими проблемами, компания решила создать ощущение «общей почвы». Для этого руководство решило не отбирать новости для потребителей и не нанимать экспертов со стороны, которые бы проверяли их подлинность, а предоставить оценку достоверности пользователям.​



«В рамках наших текущих опросов качества мы теперь будем спрашивать людей, знакомы ли они с источником новостей, и если да, доверяют ли они этому источнику. Идея состоит в том, что некоторым новостным организациям доверяют только их читатели или наблюдатели, а другие широко доверяют обществу, даже тем, кто не следует за ними напрямую», — написал Цукерберг.

Он заверил, что это нововведение не изменит количество новостей, а «сдвинет баланс в сторону тех, которым доверяет сообщество».

О планах Цукерберга внести изменения в ленту соцсети стало известно 12 января. В частности, в ленте, по его словам, станет больше сообщений от родных и меньше новостей и материалов от компаний. На фоне этого объявления акции Facebook упали на 3,9%. Состояние самого Цукерберга, таким образом, уменьшилось на $2,9 млрд



