Цукерберг пообещал показывать в ленте Facebook больше сообщений от родных

Лента новостей в Facebook изменится так, чтобы пользователи могли уделить больше внимания сообщениям от близких, рассказал основатель соцсети Марк Цукерберг. Это станет ответом на наплыв рекламы, видео и политических новостей

Марк Цукерберг (Фото: Noah Berger / AP)

Основатель Facebook Марк Цукерберг на своей странице рассказал, что намерен изменить принцип отбора приоритетных записей в лентах пользователей, ограничив число сообщений от компаний, новостей и видео. Таким образом команда Facebook намерена сделать сеть более располагающей к личному общению пользователей.

Цукерберг пояснил, что стал получать все больше жалоб на то, что массово производимый контент начинает вытеснять из новостных лент сообщения от близких и друзей. «Легко понять, как это произошло. За последние несколько лет видео и другой публичный контент взрывными темпами распространялись на Facebook. Из-за этого в вашей ленте появляется все больше публичных записей, число записей от друзей и родственников уменьшается. Это изменило баланс и отодвинуло нас от наиболее важной вещи, для которой предназначен Facebook — помогать нам поддерживать контакт», — пояснил он.

По его словам, команда социальной сети чувствует свою ответственность за то, чтобы Facebоok был не просто средством развлечения, но и способствовал «благополучию» пользователей. Исследования показали, отмечает Цукерберг, что социальные сети несут благо тогда, когда используются для поддержания контакта между отдельными людьми. Просмотр видео и чтение статей, хотя и могут быть более информативны, не помогают социальной коммуникации. Поэтому порядок формирования новостной ленты будет изменен, и в ней появится больше сообщений от друзей

​«Хочу пояснить: я готов к тому, что после этих изменений сократится время, которое люди проводят на Facebook, а некоторые средства взаимодействия перестанут быть популярными. Но я также надеюсь, что время, которое вы будете здесь проводить, станет более ценным», — написал Цукерберг.

В Facebook действует особый алгоритм формирования новостной ленты, который отбирает на собственное усмотрение самые важные для пользователя сообщения. Отказываться от хронологического отображения соцсеть решила с 2006 года, хотя возможность переключиться на просмотр всех сообщений возможно в настройках. «Наша цель — создать совершенную индивидуальную газету для каждого человека в мире», — комментировал подобный подход сам Цукерберг в 2014 году.

Тем не менее, это решение неоднократно вызывало критику со стороны пользователей, которые пропускали важные для них сообщения из-за того, что алгоритм автоматически их отсеивал. Так, в декабре 2017 года получила известность история одной участницы Facebook, которая рассказала, что не узнала о болезни друга из-за того, что его новости не отображались в ленте. Контакт с ним она и многие его друзья, которые познакомились с ним через Интернет, поддерживали только через социальную сеть. В результате о его смерти от болезни они узнали слишком поздно. «Единственное, чего я хочу, это чтобы те, кто разрабатывают алгоритмы в социальных сетях понимали последствия того, что пришлось пережить мне и моим друзьям», — написала она в Twitter.

В декабре исследование, проведенное Facebook показало, что активное общение в социальной сети оказывает позитивное влияние на психику человека. В то же время, «пассивное» пользование социальной сетью — чтение заметок и просмотр видео, — может лишь способствовать развитию стресса.