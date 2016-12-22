Bloomberg назвал стоимость билета на ужин за одним столом с Трампом

Обычный билет на годовщину инаугурации обойдется в $100 тыс., за право посидеть за одним столом с президентом придется отдать больше

Мелания и Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Стоимость билета на прием, организованный президентом США Дональдом Трампом в честь годовщины инаугурации, начинается от $100 тыс. на двоих. Об этом сообщает Bloomberg. В эту цену, как отмечает агентство, входит ужин и фотографирование с президентом.

За $250 тыс. можно будет принять участие в круглом столе. The Hill и Newsweek уточняют, что за этим же круглым столом будет сидеть сам президент. Каждый билет рассчитан на двоих.​

Ранее президент США рассказал, что билеты можно выиграть в лотерею. Розыгрыш проводится среди тех, кто пожертвовал деньги в поддержку американского лидера. Минимальная сумма, позволяющая участвовать в розыгрыше, — $3. В выигрышный пакет включены питание и перелет.

Вечеринка состоится 20 января в резиденции Трампа Mar-a-Lago во Флориде. Американский лидер рассказывал, что изначально хотел устроить праздник в ноябре — в честь годовщины победы на выборах, но планам помешала рабочая ​поездка в Азию.

Трамп избран президентом США 8 ноября 2016 года. 20 января прошлого года состоялась его инаугурация.

Президент не впервые продает билеты на мероприятие с его участием. В конце сентября прошлого года Трамп устраивал прием в ресторане Нью-Йорка, билеты на него продавались по тем же ценам, писал Bloomberg. Тогда сообщалось, что собранные средства пойдут на финансирование участия членов Республиканской партии в избирательных кампаниях: в 2018 году будет избран новый состав палаты представителей а также 33 из 100 сенаторов США. Местные выборы также пройдут в 36 штатах.