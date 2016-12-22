Трамп разыграет в лотерею билеты на ужин в честь годовщины инаугурации

Президент США Дональд Трамп объявил лотерею, призом которой станет участие в ужине с ним в честь годовщины его инаугурации, сообщает Politico.

Информация о лотерее была разослана сторонникам американского лидера с помощью СМС-рассылки. В нем говорится, что выиграть участие в ужине смогут «два замечательных американца», которые пожертвуют на политическую деятельность Трампа $3.

Ужин состоится 20 января в Палм-Бич во Флориде. Проживание в отеле и перелет победителям лотереи будут оплачены.

Дональд Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016 года. 20 января прошлого года состоялась его инаугурация, которая сопровождалась протестами по всей стране.

Рейтинг Трампа за первые 278 дней работы достиг рекордно низких отметок. Показатель доверия к президенту оказался ниже, чем ко всем его предшественникам за указанный период. За это время Трамп объявил конкурс на строительство стены на границе с Мексикой, отменил, а после приостановил отмену реформы здравоохранения Obamacare. Кроме того, он предоставил «крупнейшую в истории страны» налоговую реформу, подписал закон, ограничивающий въезд в США мигрантов. При нем США вышли из Парижского соглашения по климату, также обострились отношения с КНДР.