Власти рассказали о предотвращающем запах спецматериале для «Кучино»

Подмосковный мусорный полигон «Кучино» накроют многослойным перекрытием, чтобы снизить его негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщили РБК в пресс-службе минэкологии Московской области.

«В ходе технического этапа рекультивации закрытого полигона ТБО «Кучино» запланировано устройство многослойного перекрытия всего тела из геосинтетических материалов, которое предназначено для предотвращения попадания атмосферных осадков и снижения негативного воздействия полигона на окружающую среду. Кроме того, в ходе рекультивации будет увеличено количество скважин для сбора свалочного газа с 55 до 112 и возведена система выработки электроэнергии из газа. Также в проекте рекультивации предусмотрено возведение системы сбора фильтрата с полигона и его глубокой очистки», — рассказали в ведомстве.



В подмосковном министерстве экологии также рассказали, что 6 ноября 2017 года проект рекультивации «Кучино» успешно прошел публичное обсуждение в городском округе Балашиха, а 15 декабря 2017 — государственную экологическую экспертизу. В ведомстве отметили, что рекультивировать мусорный полигон начнут в первом квартале 2018 года.

На сайте МЧС 19 января сообщается, что около «Кучино» были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду.

Мусорный полигон «Кучино» использовался с 1964 года до 23 июня 2017-го, когда он был закрыт, после того как жители Балашихи пожаловались на свалку президенту Владимиру Путину во время прямой линии. В начале декабря 2017 года москвичи стали сообщать о сильном неприятном запахе. В Роспотребнадзоре заявили, что его источником стал полигон «Кучино», где велись работы по его ликвидации.

В середине декабря 2017 года губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья «делают все возможное», чтобы остановить распространение неприятного запаха к концу января. По его словам, для этого на полигоне применяется «современная процедура газации», которую используют в Европе «на всех без исключения полигонах».