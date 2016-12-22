Суд в Лондоне 22 января рассмотрит апелляцию Украины о долге России

Апелляционный суд британской столицы начнет рассмотрение апелляции Украины на решение по долгу перед Россией 22 января. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в Минфине Украины.

Предполагается, что рассмотрение будет проходить в открытом режиме и продлится четыре-пять рабочих дней.

29 марта 2017 года Высокий суд Лондона постановил, что Украина обязана выплатить России $3 млрд в счет погашения приобретенных в 2013 году евробондов. Выполнение решения было приостановлено до рассмотрения апелляции.

Россия приобрела еврооблигации Украины за счет средств Фонда национального благосостояния в декабре 2013 года. Долг должен был быть погашен через два года, однако в декабре 2015 года​ новые власти Украины отказались возвращать как сам долг в $3 млрд, так и проценты по последнему купону в размере $75 млн. После многочисленных попыток урегулировать вопрос во внесудебном порядке Россия инициировала судебное разбирательство в Лондоне.

