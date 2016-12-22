Поклонская ответила адвокату Учителя на «поклонщину»

Депутат Госдумы России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в разговоре с РБК ответила адвокату режиссера Алексея Учителя Константину Добрынину на его высказывания о запрете фильма «Матильда» на Украине и происхождении «поклонщины».

Ранее Добрынин в беседе с РБК отметил, что заявление экспертного совета при Госкино Украины о запрете на показ «Матильды» в стране — «поклонщина» со стороны Киева. «Теперь мне становится более понятным, откуда вообще появилась Поклонская и «поклонщина», — сказал он. Адвокат также выразил надежду, что на Украине «все-таки возобладает здравый смысл, а не «поклонщина».

«Даже подумать не могла, что адвокат Учителя мучается вопросом: «Откуда появилась Поклонская и «поклонщина»? И только решение украинских властей о запрете творчества его клиента навело его на определенные мысли. Признаюсь, даже неловко как-то стало перед уважаемым адвокатом за причиненные ему терзания», — сказала РБК Поклонская.

По ее словам, подобные рассуждения могли бы иметь место, если бы Добрынин был «гражданином какого-то европейского государства», как, например, главный актер в фильме Учителя.

«Не ломайте голову — я появилась от мамы с папой, и Госкино Украины к этому никакого отношения не имеет!» — заключила депутат.

17 января экспертный совет при Госкино Украины запретил к показу в стране фильм «Матильда», вызвавший широкий резонанс в России. Член экспертного совета при Госкино Украины Дмитрий Капранов объяснил, что картину не покажут из-за черного списка, в котором оказался один из музыкантов, работавших над фильмом. Имя музыканта не разглашалось.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» вышел в российский прокат в октябре 2017 года. Депутат Госдумы Наталья Поклонская добивалась отмены показа фильма. По ее мнению, фильм оскорбляет чувства верующих и является «антиистори​ческой подделкой».