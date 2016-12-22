Адвокат Учителя прокомментировал запрет «Матильды» на Украине

Адвокат режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константин Добрынин в разговоре с РБК отметил, что сначала принял за шутку заявление экспертного совета при Госкино Украины о запрете на показ «Матильды» в стране.

«Мне трудно было поверить, что это заявление не шутка и не очередная дикая выходка Поклонской, хотя теперь мне становится более понятным, откуда вообще появилась Поклонская и «поклонщина». Называть людей нитратами и запрещать на этом основании художественный фильм, — это находится за гранью и права, и морали», — сказал он.

Адвокат выразил надежду, что на Украине «все-таки возобладает здравый смысл, а не «поклонщина». «И людям дадут право посмотреть фильм о любви, а не о войне», — сообщил адвокат.

17 января стало известно, что вызвавшая широкий резонанс картина Алексея Учителя «Матильда» не будет показана на Украине. По словам члена экспертного совета при Госкино Украины, книгоиздателя и писателя Дмитрия Капранова, причиной отмены трансляции стал черный список, в котором оказался один из музыкантов, работавших над фильмом. Имя музыканта не разглашалось.

В 2014 году на фоне обострения отношений с Россией украинские власти создали черный список людей, которые могут представлять определенную угрозу безопасности Украины и поддерживающих присоединение Крыма к России.

Кинокартина Алексея Учителя «Матильда» вышла в российский прокат в октябре 2017 года. Депутат Госдумы Наталья Поклонская добивалась отмены показа фильма. По ее мнению, фильм оскорбляет чувства верующих и является «антиисторической подделкой». Депутаты Госдумы, посмотревшие фильм, не нашли в нем сцен, которые могли бы оскорбить чувства верующих.

