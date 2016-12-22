Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,94 56,35 EUR Нал. 69,79 69,10 USD Бирж. 56,57 +0,05 EUR Бирж. 69,41 +0,28 USD ЦБ. 56,59 -0,17 EUR ЦБ. 69,40 +0,14 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 11725,00 +444,98 MOEX 2288,00 -0,41% RTS 1274,05 -0,41% Brent 68,93 -0,30% DJIA 26017,81 -0,37% Nasdaq 7296,05 -0,03% FTSE 7716,91 +0,21%
Адвокат Учителя прокомментировал запрет «Матильды» на Украине
Лента новостей
Рашкин потребовал проверить посвященные «Колумбайну» группы «ВКонтакте» 14:01, Общество Тест: как составить психологический портрет своего клиента 13:47, РБК и МегаФон Министр обороны Турции заявил о начале операции против курдов 13:45, Политика При падении крана в Кирове погиб человек 13:39, Общество СМИ узнали о планах Трампа ускорить перенос посольства в Иерусалим 13:38, Политика В США суд признал американца виновным в убийстве школьника из России 13:37, Общество Сотрудницы ООН рассказали о домогательствах в организации 13:31, Общество Силовики рассказали о травмах раненых при нападении на школу в Улан-Удэ 13:28, Общество «Ему нужно держать рот на замке»: жители Нью-Йорка о годе Трампа у власти 13:21, Фотогалерея  НПФ «Сафмар» вышел из капитала Промсвязьбанка 13:21, Бизнес В КНДР встречу в Ванкувере сочли попыткой разжечь войну 13:18, Политика Квинси Промес попал в сферу интересов «Саутгемптона» 13:18, Спорт Верховный суд Японии поставил точку в деле «Аум Синрикё» 13:16, Общество В Волгограде задержаны трое участников перестрелки 13:09, Общество Топор и «коктейль Молотова»: что известно о нападении на школу в Бурятии 13:08, Общество Глава МЧС вслед за Путиным окунулся в прорубь на Крещение 13:07, Общество В Госдуме рассказали о предложениях по борьбе с нападениями в школах 13:01, Общество «Транснефть» назвала дату ликвидации аварии на нефтепроводе под Саратовом 13:00, Общество Полиция обыскала офис грозненского «Мемориала» 13:00, Общество Третьего не будет: почему Россия не выйдет из «Минска-2» 12:56, Мнение Охота на покупателя: как не потерять клиента на пути до продажи 12:53, РБК и МегаФон Госдума одобрила списание долга Киргизии перед Россией на $240 млн 12:47, Политика СМИ сообщили подробности об отдыхе Порошенко на Мальдивах 12:42, Общество Появилось видео задержания напавшего на школу в Бурятии подростка 12:41, Общество «Движение вверх» первым среди российских фильмов заработал 2 млрд руб. 12:31, Технологии и медиа Госдума приняла закон о «звездах» для гостиниц 12:28, Общество
Адвокат Учителя прокомментировал запрет «Матильды» на Украине
Конфликт вокруг «Матильды», 11:59
0
Адвокат Учителя прокомментировал запрет «Матильды» на Украине

Адвокат режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константин Добрынин в разговоре с РБК отметил, что сначала принял за шутку заявление экспертного совета при Госкино Украины о запрете на показ «Матильды» в стране.

«Мне трудно было поверить, что это заявление не шутка и не очередная дикая выходка Поклонской, хотя теперь мне становится более понятным, откуда вообще появилась Поклонская и «поклонщина». Называть людей нитратами и запрещать на этом основании художественный фильм, — это находится за гранью и права, и морали», — сказал он.

Адвокат выразил надежду, что на Украине «все-таки возобладает здравый смысл, а не «поклонщина». «И людям дадут право посмотреть фильм о любви, а не о войне», — сообщил адвокат.

В Госкино Украины сообщили о запрете властей на показ «Матильды» в стране
Общество

17 января стало известно, что вызвавшая широкий резонанс картина Алексея Учителя «Матильда» не будет показана на Украине. По словам члена экспертного совета при Госкино Украины, книгоиздателя и писателя Дмитрия Капранова, причиной отмены трансляции стал черный список, в котором оказался один из музыкантов, работавших над фильмом. Имя музыканта не разглашалось.

«Матильда» не показалась: почему внимание СМИ не помогло фильму в прокате
Технологии и медиа

В 2014 году на фоне обострения отношений с Россией украинские власти создали черный список людей, которые могут представлять определенную угрозу безопасности Украины и поддерживающих присоединение Крыма к России.

Кинокартина Алексея Учителя «Матильда» вышла в российский прокат в октябре 2017 года. Депутат Госдумы Наталья Поклонская добивалась отмены показа фильма. По ее мнению, фильм оскорбляет чувства верующих и является «антиисторической подделкой». Депутаты Госдумы, посмотревшие фильм, не нашли в нем сцен, которые могли бы оскорбить чувства верующих.
 

Автор: Екатерина Костина.
Теги: Наталья Поклонская , «Матильда» , Алексей Учитель , Константин Добрынин
Главное
Опорный банк для оборонки возглавит Петр Фрадков Финансы
Материалы по теме
В Госкино Украины сообщили о запрете властей на показ «Матильды» в стране Общество
«Матильда» не показалась: почему внимание СМИ не помогло фильму в прокате Технологии и медиа
«Матильда» собрала за первый уик-энд около 200 млн руб. Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.