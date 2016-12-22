В Госкино Украины сообщили о запрете властей на показ «Матильды» в стране

Кинокартина Алексея Учителя «Матильда» не выйдет в украинский прокат из-за участия российского музыканта из черного списка в создании фильма, заявили в экспертном совете при Госкино Украины, не назвав при этом имени этого человека

Алексей Учитель (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Власти Украины запретили к показу фильм российского режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщил член экспертного совета при Госкино Украины, книгоиздатель и писатель Дмитрий Капранов, передает TSN.ua.

«Вот сейчас мы не разрешили прокат «Матильды» по формальным критериям. Там музыкант, который там все это дело делал. Он в «черном списке», — сказал он.

По словам Капранова, кинолента «считается ядовитой» из-за участия этого человека в ее создании. Имя музыканта собеседник не раскрыл.

«Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из «черного списка» — это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой», — пояснил Капранов.

В 2014 году на фоне обострения отношений с Россией украинские власти создали черный список людей, которые могут угрожать национальной безопасности страны, поддерживают присоединение Крыма к России и при этом посещали полуостров. В него входят уже более 100 российских актеров, музыкантов и других деятелей культуры, в числе которых Олег Табаков, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Денис Мацуев, Юрий Розум, Надежда Бабкина, Геннадий Хазанов, Михаил Пореченков, Лев Лещенко и другие.

Также в этом списке значится дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Он является музыкальным продюсером «Матильды», его Симфонический оркестр записал музыку американского композитора Марко Белтрами для фильма.

Кинокартина Алексея Учителя «Матильда» вышла в российский прокат в октябре прошлого года. Он повествует о добрачном романе последнего российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Фильм вызвал широкий общественный резонанс, в частности из-за критики со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая считает фильм оскорбляющим чувства верующих, поскольку российский император был причислен к лику святых как страстотерпец.​​