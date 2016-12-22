Греф оценил перспективы снижения ставок по кредитам

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в 2018 году ставки по кредитам в России снизятся на 2 процентных пункта (п.п.). Об этом Греф рассказал на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщает «Интерфакс».

«За прошлый год ставки очень сильно пошли вниз, примерно на 2 процентных пункта за год... Перспектива такая же на этот год», — сказал Греф. Глава Сбербанка отметил, что ставки по кредитам в 2017 году снизились из-за замедления инфляции и последующего снижения ключевой ставки ЦБ.

По словам Грефа, увеличивается доступность кредитования.

«Мы увидели рекордный рост ипотеки за прошлый год, и у нас достаточно позитивный прогноз по ипотеке на этот год», — сообщил Греф. «Постепенно мы будем падать в доходности. Мы планируем, что за три года, к сожалению, примерно на 110 [базисных] пунктов банки потеряют маржу», — подчеркнул глава Сбербанка. Греф добавил, что перед кредитной организацией «стоит грандиозная задача по сокращению расходов и цифровизации с тем, чтобы в целом успеть за сжимающейся маржой».

Перед Новым годом Сбербанк снизил ставки на 0,4–7,4 п.п. по потребительским кредитам на сумму от 250 тыс. руб. В октябре Сбербанк также снизил на 1 п.п. ставку для «Потребительского кредита без обеспечения» и на 0,4–1,4 п.п для «Потребительского кредита на рефинансирование кредитов». В 2017 году общая сумма выданных Сбербанком кредитов составила около 13,5 трлн руб.