Сбербанк установил рекорд по объему ипотеки и потребкредитов

Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2017 года составила свыше 674 млрд руб., что на 35,3% превышает показатель предыдущего года

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

За декабрь 2017 года чистая прибыль Сбербанка составила 49,9 млрд руб., по итогам всего года — 674,115 млрд руб., что на 35,3% больше, чем было в 2016-м (498,289 млрд руб.), следует из отчета банка, подготовленного в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.

В прошлом году общая сумма выданных Сбербанком кредитов составила около 13,5 трлн руб., из которых 11,4 трлн пришлось на кредиты корпоративным клиентам (плюс 25% к показателю 2016 года).

«Начиная с лета банк каждый месяц обновляет рекорд по объему выданных кредитов частным клиентам. Декабрь стал самым результативным месяцем: объем выданных розничных кредитов превысил 270 млрд руб., исторический максимум превышен и по жилищным, и по потребительским кредитам. Рост портфеля в декабре составил 1,8%. Объем на 1 января достиг 4,93 трлн руб. Всего за год банк выдал частным клиентам более 2,1 трлн руб., на 38% больше, чем в предыдущем году», — говорится в отчете Сбербанка.

Зампред правления Сбербанка Александр Морозов пояснил, что наряду с рекордными объемами выдачи кредитов банк показал существенный рост комиссионных доходов.

«Кроме того, банк повысил эффективность, достигнув цели по сдерживанию темпа роста операционных расходов ниже уровня инфляции. В результате рентабельность активов увеличилась до 3,1%, а рентабельность капитала — до 21,9%», — пояснил Морозов.

Объем средств на счетах и вкладах клиентов Сбербанка к началу 2018 года составлял 17,8 трлн руб., что на 5,4% больше, чем было годом ранее. Только в декабре 2017-го объем средств на счетах физических лиц вырос на 546 млрд руб., в основном за счет средств на банковских картах.