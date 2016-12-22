Власти Санкт-Петербурга оснастят все школы города металлодетекторами

В ближайшее время во всех школах Санкт-Петербурга появятся металлодетекторы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу городского комитета по образованию Жанну Воробьеву.

«Если есть турникеты или какой-то механизм, который будет иметь функцию определения металла, тогда они появятся [в школах]», — сообщила она.

По ее словам, металлодетекторами разных типов уже оснащены 156 петербургских учебных заведений среднего образования из около 700 действующих в городе. Эти устройства используются во время проведения выпускных экзаменов.

Объясняя необходимость такого оборудования школ, Воробьева вспомнила последние случаи в Пермском крае, Челябинской области и Бурятии, когда подростки устраивали нападения с холодным оружием в школах.

«Перед нами совершенно четкий факт: всё (нападения. — РБК) произошло оттого, что в здание образовательного учреждения попал некий предмет, который не должен быть там», — отметила глава комитета.

Идею установить металлодетекторы в школах Санкт-Петербурга поддержал вице-губернатор города Владимир Кириллов.​ «Конечно, у нас тоже должны быть металлодетекторы, рамки, которые не могли бы позволить проносить в школу опасные предметы», — сказал он, подчеркнув, что власти будут стремиться оснастить все школы турникетами.

Утром 19 января в школе №5 города Улан-Удэ 15-летний подросток совершил нападение с топором и «коктейлем Молотова». Всего в результате нападения пострадали семь человек — пять учеников 7-го «А» класса, учитель литературы и сам нападавший. По данным источников РБК в МЧС и в центральном аппарате МВД, они получили рубленые раны головы, верхней части тела и конечностей. Два человека находятся в тяжелом состоянии, отметили в пресс-службе Минобрнауки Бурятии.

Совершившего нападение подростка задержали, в отношении него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Иван Сухарев в разговоре с РБК указал, что в региональных школах существует серьезная проблема с охраной. «Если говорить про субъекты Федерации, там вообще проблема большая. Там не то, что рамок металлоискателей нет, там на охране стоит как правило «бабушка — божий одуванчик», которая получает 3000 руб. в месяц за это. Что вы от нее хотите? Как она может остановить людей, у которых в руках нож или пистолет? Необходим комплексный подход», — отметил депутат.

Он сообщил, что отправил запрос в Министерство образования с просьбой рассмотреть возможность оборудовать все школы России рамочными металлодетекторами.