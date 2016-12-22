НПФ «Сафмар» вышел из капитала Промсвязьбанка

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Сафмар» снизил долю участия в капитале Промсвязьбанка с 6,19 до 0%. Об этом говорится в сообщении банка, размещенном на сервере раскрытия корпоративной информации. Сделка по продаже акций была закрыта 18 декабря 2017 года.

В середине декабря Банк России объявил о санации Промсвязьбанка. В качестве временной администрации была назначена управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (подконтролен Центробанку).

В ЦБ в качестве причин санации банка назвали кредитование собственников, финансирование Промсвязьбанком субординированных инструментов в капитале банка и участие в санации Автовазбанка. Председатель Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев покинул Россию вскоре после начала санации. По данным источника РБК в МВД, Ананьев направился в Лондон.