Минздрав Бурятии уточнил число пострадавших при нападении на школу

Пять человек пострадали в результате нападения подростка с топором на учеников школы в микрорайоне «Сосновый бор» в столице Бурятии Улан-Удэ. Об этом заявил министр здравоохранения республики Дамбинима Самбуев, сообщает ТАСС.

По его словам, ранения получили четверо детей и 44-летняя женщина-педагог. Трое детей и учительница находятся в тяжелом состоянии. Нападавший также нанес себе ранения. Пострадавшим оказали первую помощь в местном военном госпитале, затем их доставили в больницу скорой медпомощи в Улан-Удэ.

Нападение было совершено утром 19 января. По данным телеканала «Тивиком», атаку совершил вооруженный топором и ножом девятиклассник. Он также бросил бутылку с зажигательной смесью в помещение класса, в результате возник пожар, были эвакуированы более 500 человек.

Подростка задержали, против него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних). По данным источника «Интерфакса», на школу напали два девятиклассника, одного из них задержали, второму удалось сбежать.

По информации правительства Бурятии, на школу №5 напали трое подростков. Внутри учебного заведения они надели маски и бросили «коктейль Молотова» в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у семиклассников. Затем они стали наносить удары выбегающим из учебного помещения школьникам. Сейчас ведутся поиски двух сбежавших подростков. Прокуратура Республики Бурятия организовала проверку в связи с нападением на школу.