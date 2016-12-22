После нападения на школу под Улан-Удэ эвакуированы более 500 человек

Из здания горевшей школы под Улан-Удэ, на которую было совершено нападение с топором и «коктейлем Молотова», эвакуированы более 500 человек. Согласно предварительным данным, от опасных факторов пожара никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

По факту пожара проводится проверка, выясняются причины возгорания. На месте ЧП работают сотрудники полиции и следователи СК, туда выехал районный прокурор.

Площадь пожара в учебном классе составляла около 15 кв. м. Через несколько минут он был потушен.

О нападении на учительницу и детей в школе в военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ сообщил телеканал «Тивиком». Нападавший учится в девятом классе этой школы. Он устроил атаку, вооружившись топором и ножом. В ЧП пострадали не менее четырех человек, среди которых ученики, учительница и сам устроивший нападение, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Бурятии.

В пресс-службе главы Бурятии ТАСС заявили, что глава региона Алексей Цыденов уже знает о нападении. «Глава республики выехал из Монголии, где участвовал в бизнес-конференции, находится в пути», — уточнили в пресс-службе.