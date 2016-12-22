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Лавров встретился с генсеком ООН Гутерришем в Нью-Йорке
Политика, 08:15
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Лавров встретился с генсеком ООН Гутерришем в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях мероприятий Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

Подробности встречи не приводятся. Также 19 января министр примет участие в дискуссиях Совбеза по Афганистану и Центральной Азии.

Накануне Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам о запрещении ядерного оружия.

Во время выступления министр заявил, что Россия не планирует присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия (ДЗЯО). По словам министра, Москва «разделяет задачу построения безъядерного мира», однако добиваться этой цели нужно не односторонними методами, на которых основан договор.

Лавров отметил, что в ДЗЯО не учитываются факторы, которые влияют на стратегическую стабильность. Он подчеркнул, что договор также провоцирует «глубокие разногласия» в международном сообществе и «может оказать дестабилизирующее воздействие на режим нераспространения».

Безопасный договор: как в ООН пытаются запретить ядерное оружие
Мнение

Подписание ДЗЯО состоялось 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН, его подписали представители 53 стран, также договор ратифицировали Гайана, Таиланд и Ватикан.

Теги: Совбез ООН , Нью-Йорк , Сергей Лавров , Антониу Гутерриш
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