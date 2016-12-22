Отец одного из напавших на пермскую школу рассказал о его характере

Отец одного из совершивших нападение на пермскую школу подростков рассказал RT о характере сына.

По словам мужчины, он несколько лет не общался с сыном. «Я ушел из семьи десять лет назад. Вначале встречался с сыном. Но четыре года назад бывшая жена окончательно запретила мне его видеть. Я вначале пытался с ним связываться. Но потом и сын как-то перестал идти на контакт», — рассказал он.

Собеседник журналистов добавил, что его сын рос «нормальным, добрым ребенком, без каких-то отклонений» и случившееся у него «просто в голове не укладывается». «Что могло так повлиять на него? Я даже не знаю», — добавил мужчина.

15 января в пермской школе №127 два вооруженных ножами подростка — десятиклассник и бывший ученик, ворвались в кабинет к ученикам четвертого класса. Они начали наносить удары детям и учительнице. Педагог была госпитализирована с 17 ранениями, также пострадали 14 учеников.

Молодым людям предъявлено обвинение в покушении на убийство. Они находятся в больнице, так как нанесли друг другу ранения, но после выписки будут арестованы.