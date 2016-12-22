Отец одного из напавших на пермскую школу рассказал о его характере

Отец одного из совершивших нападение на пермскую школу подростков рассказал RT о характере сына.
По словам мужчины, он несколько лет не общался с сыном. «Я ушел из семьи десять лет назад. Вначале встречался с сыном. Но четыре года назад бывшая жена окончательно запретила мне его видеть. Я вначале пытался с ним связываться. Но потом и сын как-то перестал идти на контакт», — рассказал он.
Собеседник журналистов добавил, что его сын рос «нормальным, добрым ребенком, без каких-то отклонений» и случившееся у него «просто в голове не укладывается». «Что могло так повлиять на него? Я даже не знаю», — добавил мужчина.
15 января в пермской школе №127 два вооруженных ножами подростка — десятиклассник и бывший ученик, ворвались в кабинет к ученикам четвертого класса. Они начали наносить удары детям и учительнице. Педагог была госпитализирована с 17 ранениями, также пострадали 14 учеников.
Молодым людям предъявлено обвинение в покушении на убийство. Они находятся в больнице, так как нанесли друг другу ранения, но после выписки будут арестованы.
3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу №263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в их сторону. Был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».
18 марта 2016 года молодой человек убил 15-летнюю школьницу в кабинете директора школы в Находке, а затем совершил самоубийство. Сообщалось, что молодые люди расстались незадолго до инцидента, и 19-летний юноша пришел в школу, чтобы выяснить отношения со своей девушкой.
В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. При этом устройство было украдено у другого школьника.
5 сентября 2017 года ученик девятого класса школы №1 подмосковного города Ивантеевка, 15-летний Михаил П. во время урока информатики ударил учительницу кухонным топориком, а затем открыл стрельбу из пневматического оружия по одноклассникам и начал бросать взрывпакеты. В результате четыре человека пострадали. Инциденту предшествовали замечания учительницы Михаилу по поводу его внешнего вида (он пришел в класс в плаще и в берцах) и опоздания на урок.
1 ноября 2017 года в одном из московских колледжей были обнаружены тела студента 3-го курса Андрея Емельянникова и 44-летнего преподавателя ОБЖ. Емельянников убил учителя, после чего опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» свои фото и снимки сразу после преступления, а затем совершил суицид.
29 ноября 2017 года в ходе ссоры в школе подмосковного Высоковска один из учеников достал принесенный с собой нож и несколько раз ударил им в шею своего одноклассника. В качестве причины такого поступка назывались постоянные издевки и насмешки со стороны пострадавшего.