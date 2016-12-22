Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,99 56,41 EUR Нал. 69,70 68,89 USD Бирж. 56,46 -0,29 EUR Бирж. 69,01 -0,36 USD ЦБ. 56,76 +0,17 EUR ЦБ. 69,26 +0,09 EUR/USD 1,22 +0,00 BTC/USD Бирж. 11820,00 +715,84 MOEX 2297,47 +0,86% RTS 1279,28 +1,15% Brent 69,21 -0,35% DJIA 26024,91 -0,35% Nasdaq 7302,41 +0,06% FTSE 7700,96 -0,32%
Отец одного из напавших на пермскую школу рассказал о его характере
Лента новостей
В Челябинской области танк задавил военнослужащего 21:30, Общество Рогозин обвинил США в нарушении условий использования ракетных двигателей 21:21, Политика Полиция раскрыла поставлявшую контрафактный ботокс в Москву ОПГ 21:14, Общество Медведев поручил разобраться с жалобой на перенос фильма о Паддингтоне 21:05, Политика На Украине в городе Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ 20:59, Политика Human Rights Watch назвала Трампа «катастрофой» для прав человека 20:45, Политика Мэрия предложила Навальному три места для проведения акции 28 января 20:34, Политика Отец одного из напавших на пермскую школу рассказал о его характере 20:08, Общество «Спартак» потерял футболиста основного состава в первом матче года 20:08, Спорт МИД назвал закон о реинтеграции Донбасса «подготовкой к войне» 20:00, Политика Доходный экспонат: как превратить современное искусство в рекламу 19:53, Свое дело ЦБ измерит благополучие россиян вместо «индекса счастья» 19:52, Экономика Власти назвали возможную причину аварии на нефтепроводе под Саратовом 19:51, Общество В Москве покажут фильм об особенностях генетики блокадников и Путина 19:48, Общество СМИ назвали Промсвязьбанк новым опорным банком для оборонки 19:47, Финансы 15-летняя российская фигуристка выиграла короткую программу на ЧЕ-2018 19:32, Спорт Охота на покупателя: как не потерять клиента на пути до продажи 19:30, РБК и МегаФон Последствия шторма «Фредерике» в Европе. Фоторепортаж 19:24, Фотогалерея  Открытое горение на нефтепроводе под Саратовом ликвидировали 19:12, Общество В Крым поставили генераторы немецкой МАN 19:12, Бизнес Опубликовано видео пожара на нефтепроводе «Транснефти» 19:11, Общество Прокачка нефти по нефтепроводу под Саратовом приостановлена из-за пожара 19:02, Общество У Объединенной группировки войск на Северном Кавказе сменился командующий 18:55, Политика Двух осужденных за убийство Немцова этапировали в колонии 18:48, Общество Как выглядеть стильно в зрелом возрасте: 5 примеров 18:41, Спецпроект РБК PINK Лидер женской сборной России по биатлону показала лучший за год результат 18:40, Спорт Почему Уилл Смит — король инстаграма 18:32, Стиль Жертвами урагана в Европе стали пять человек 18:29, Общество
Отец одного из напавших на пермскую школу рассказал о его характере
Общество, 20:08
0
Отец одного из напавших на пермскую школу рассказал о его характере

Отец одного из совершивших нападение на пермскую школу подростков рассказал RT о характере сына.

По словам мужчины, он несколько лет не общался с сыном. «Я ушел из семьи десять лет назад. Вначале встречался с сыном. Но четыре года назад бывшая жена окончательно запретила мне его видеть. Я вначале пытался с ним связываться. Но потом и сын как-то перестал идти на контакт», — рассказал он.

Драка вооруженных ножами школьников в Перми. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

Собеседник журналистов добавил, что его сын рос «нормальным, добрым ребенком, без каких-то отклонений» и случившееся у него «просто в голове не укладывается». «Что могло так повлиять на него? Я даже не знаю», — добавил мужчина.

15 января в пермской школе №127 два вооруженных ножами подростка — десятиклассник и бывший ученик, ворвались в кабинет к ученикам четвертого класса. Они начали наносить удары детям и учительнице. Педагог была госпитализирована с 17 ранениями, также пострадали 14 учеников.

Молодым людям предъявлено обвинение в покушении на убийство. Они находятся в больнице, так как нанесли друг другу ранения, но после выписки будут арестованы.

Конфликты с применением оружия в российских школах

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу №263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в их сторону. Был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию». 

18 марта 2016 года молодой человек убил 15-летнюю школьницу в кабинете директора школы в Находке, а затем совершил самоубийство. Сообщалось, что молодые люди расстались незадолго до инцидента, и 19-летний юноша пришел в школу, чтобы выяснить отношения со своей девушкой. 

В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. При этом устройство было украдено у другого школьника. 

5 сентября 2017 года ученик девятого класса школы №1 подмосковного города Ивантеевка, 15-летний Михаил П. во время урока информатики ударил учительницу кухонным топориком, а затем открыл стрельбу из пневматического оружия по одноклассникам и начал бросать взрывпакеты. В результате четыре человека пострадали. Инциденту предшествовали замечания учительницы Михаилу по поводу его внешнего вида (он пришел в класс в плаще и в берцах) и опоздания на урок. 

1 ноября 2017 года в одном из московских колледжей были обнаружены тела студента 3-го курса Андрея Емельянникова и 44-летнего преподавателя ОБЖ. Емельянников убил учителя, после чего опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» свои фото и снимки сразу после преступления, а затем совершил суицид. 

29 ноября 2017 года в ходе ссоры в школе подмосковного Высоковска один из учеников достал принесенный с собой нож и несколько раз ударил им в шею своего одноклассника. В качестве причины такого поступка назывались постоянные издевки и насмешки со стороны пострадавшего. 

Теги: Пермь , поножовщина , Школа
Главное
В Крым поставили генераторы немецкой МАN Бизнес
Материалы по теме
СК возбудил еще одно дело после нападения подростков в пермской школе Общество
Пострадавшим в результате поножовщины в школе Перми выделят 2,8 млн руб. Общество
Напавшим на школу в Перми подросткам предъявили обвинение Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.