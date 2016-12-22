Минздрав закупит французскую вакцину против пяти опасных инфекций

Министерство здравоохранения разместило на портале нормативных правовых актов ​проект поправок в документы, регулирующие закупки вакцин для национального календаря профилактических прививок (НКПП). Закупка вакцин для этого календаря позволяет гражданам бесплатно получать препараты в рамках плановых вакцинаций в государственных больницах и поликлиниках.

Минздрав предложил закупать для детей, входящих в группы риска, комбинированную вакцину «для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированную, коклюша ацеллюлярную, полиомиелита инактивированную, инфекции, вызываемой Haemophlus influenza тип b конъюгированную». На российском рынке такая вакцина одна — «Пентаксим» французской компании Sanofi.

В июне 2015 года Sanofi подписала соглашение о локализации своего препарата на мощностях российского производителя «Нанолек». Совладелец и президент «Нанолек» — сын экс-министра промышленности и торговли Виктора Христенко Владимир Христенко. Вакцины, произведенные именно «Нанолеком», будут закупаться для НКПП, сообщили в пресс-службе компании.

«Пентаксим» для детей из группы риска заменит российскую адсорбированную коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину (АКДС). АКДС в России производит компания «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио», «дочку» «Ростеха»).

Врачи периодически заявляют о дефиците вакцины «Пентаксим» на российском рынке. Зимой 2016 года она исчезла совсем из-за проблем с сертификацией. Опасность в перебоях с поставками такой вакцины заключается в том, что ее необходимо ставить четыре раза — в возрасте 3, 4,5, 6 и 18 месяцев.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил РБК, что со включением «Пентаксима» в НКПП повысится доступность этого препарата для целевых групп пациентов. «Вакцинация ближайшим отечественным аналогом (хоть и не полным) — АКДС — детьми переносится хуже», — утверждает эксперт.

При этом Беспалов считает, что в долгосрочной перспективе государство рискует оказаться без отечественных вакцин для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка — уровень локализации производства «Пентаксима» на «Нанолеке» «едва ли пойдет дальше производства готовых форм из иностранных антигенов».