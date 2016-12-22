Госдума отправит трех депутатов в США на «молитвенный завтрак» с Трампом

Главы трех комитетов Государственной думы посетят Национальный молитвенный завтрак в США, который пройдет в Вашингтоне в начале февраля. Такое решение принял в четверг, 18 января, совет нижней палаты, сообщил РБК один из участников заседания совета. Ранее о том, что такая поездка планируется, также говорил спикер Вячеслав Володин, передавал «Интерфакс».

По словам собеседника в Думе, в США по приглашению американских конгрессменов поедут председатели комитетов по финрынку Анатолий Аксаков и по образованию и науке Вячеслав Никонов, а также глава бюджетного комитета Андрей Макаров.

В прошлом году, как писал РБК, Макаров также посещал США для участия в Национальном молитвенном завтраке, который традиционно проходит в начале февраля. Тогда это был первый контакт российских депутатов с американскими коллегами за несколько последних лет, говорил собеседник РБК в Думе. По его словам, после событий «крымской весны» в 2014 году депутаты не ездили на это мероприятие.

Национальный молитвенный завтрак проходит в США ежегодно с 1953 года в первый четверг февраля в Вашингтоне. Каждый президент США, начиная с Дуайта Эйзенхауэра, присутствует на мероприятии, которое проводится христианской организацией Fellowship Foundation.