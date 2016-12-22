Эксперты назвали самых активных депутатов Госдумы

Самыми активными законотворцами в минувшую сессию Думы оказались Павел Крашенинников и Сергей Миронов, говорится в «Рейтинге законотворцев» от ИСЭПИ. А Ирина Яровая опустилась с 4-го на 22-е место

Павел Крашенинников (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Меньше Яровой

Эксперты Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) составили очередной «Рейтинг законотворцев» (есть у РБК), где проанализировали работу самых активных депутатов нижней палаты во время минувшей осенней сессии.

Наиболее инициативным автором законопроектов, как и прошлой весной, стал глава комитета Думы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Это объясняется тем, что его комитет самый «законоемкий», сказано в докладе ИСЭПИ. Кроме «политически значимых законопроектов», касающихся выборов, борьбы с телефонным терроризмом или защиты животных, Крашенинников «также стал соавтором социально значимых законопроектов — по защите прав авиапассажиров и туристов».

На втором месте активности оказался глава бюджетного комитета единоросс Андрей Макаров, что связано, с одной стороны, со спецификой осенней сессии, которая традиционно является «бюджетно-налоговой», с другой — с ростом влияния Думы на бюджетный процесс, отмечают эксперты.

«Основной темой собственного депутатского законотворчества остаются вопросы ЖКХ и жилищной политики, в связи с чем вторую сессию подряд на верхних строчках рейтинга находятся два профильных депутата «Единой России» в сфере ЖКХ — Павел Качкаев (поднялся с 11-го на 3-е место) и Александр Сидякин (4-е место)», — сказано в докладе. Место Сидякина «могло быть и выше, если бы не два недостаточно проработанных законопроекта, которые пришлось отозвать, — о расширении полномочий региональных властей по регулированию торговли алкоголем и о дорожных штрафах», говорится в рейтинге.

В ИСЭПИ констатируют заметное снижение законотворческого рейтинга вице-спикера от «Единой России» Ирины Яровой — вместо 4-го места минувшей весной она опустилась на 22-е. «Это ослабление позиций временное, — прокомментировал РБК Дмитрий Бадовский, председатель совета директоров ИСЭПИ и советник спикера Думы. — В законотворческом портфеле Яровой по итогам сессии появилось большое число новых социально значимых инициатив по регулированию миграции, дебюрократизации системы госуслуг для населения, развитию парламентского контроля; большинство из них Госдума не успела рассмотреть в напряженную «бюджетно-налоговую» сессию, но они явно окажутся в п​овестке пленарных заседаний в первом полугодии 2018 года». В плане подготовки новых законопроектов, по его словам, Яровая продолжала сохранять первенство вместе с теми же Сидякиным и Качкаевым.

Пятое место среди лидеров-законотворцев сохранил за собой глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. Эксперты ИСЭПИ отмечают сохраняющуюся активность справороссов как самой «бескомпромиссной» по отношению к бюджетным вопросам фракции. При этом в минувшей сессии в межфракционном законотворчестве однопартийцы Сергея Миронова чаще всего сотрудничали именно с единороссами. Из 34 совместных законопроектов «эсеров» в 32 участвовали также и единороссы. У «Справедливой России» и «Единой России» сразу 18 парных законопроектов, внесенных в Госдуму только этими двумя фракциями (для сравнения: у ЛДПР — шесть парных с единороссами законопроектов, а у КПРФ — всего три), констатируют в ИСЭПИ.

Сергей Миронов (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

В десятке самых активных депутатов рейтинга зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин, глава финансового комитета Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), а также единороссы Глеб Хор, Леонид Симановский и Владислав Резник.

По сравнению с первым полугодием работы Думы после осенней сессии в верхней части увеличилось количество активных депутатов, работающих в Госдуме только первый созыв, констатировали эксперты. Среди них ИСЭПИ отметил первого зампреда финкомитета Игоря Дивинского и члена комитета по экономической политике, промышленности и инновационному предпринимательству справоросса Олега Николаева, который «постоянно участвует в основных комитетских законопроектах по регулированию банковского сектора и защите прав вкладчиков», а также главу комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева («Единая Россия»). Последний в минувшую сессию стал соавтором ряда важных и резонансных поправок, в первую очередь о противодействии телефонному терроризму.

Меньше популизма

Наименее активной фракцией в минувшей сессии стала компартия. Коммунисты в 1,5–2 раза реже, чем справороссы и ЛДПР, прибегают к инструменту внесения законодательных инициатив в Госдуму, чтобы хотя бы донести до аудитории и общества свои программные идеи, говорит Бадовский. Коммунисты стараются «фокусироваться на темах, которые для них являются магистральными», добавляет глава ИСЭПИ. Среди таких тем, например, вопросы поддержки «детей войны».

Бадовский прогнозирует, что та же ситуация, с большой долей вероятности, сохранится и в эту весеннюю сессию, даже несмотря на предстоящие президентские выборы. «У каждой фракции своя тактика. Конечно, в предвыборный период могут быть отдельные моменты «игры на кампанию», но не думаю, что это будет приобретать массовый характер, потому что в Думе этого созыва с самого начала председатель Думы Вячеслав Володин ставил вопрос повышения качества законопроектов и ухода от откровенно популистских инициатив, которые нужны «лишь бы поговорили», — считает он.

По данным ИСЭПИ, основными тенденциями минувшей сессии Думы стали сохранение курса на разбор законодательных «завалов» (число законопроектов, оставшихся с прошлого созыва, сокращено на 75%) и снижение на четверть внесения новых проектов законов от всех субъектов законодательной инициативы (а депутатских и вовсе стало меньше на 50%). Кроме того, депутаты стали гораздо чаще вносить совместные и межфракционные инициативы (29,6% от всех депутатских законопроектов).

Активность в соцсетях

Еще одной особенностью минувшей сессии и ИСЭПИ назвали снижение депутатского «спама» в соцсетях. За обилие пресс-релизов и перепостов новостей эксперты критиковали их в предыдущем докладе. Депутаты стали больше писать о неполитических и личных темах, работе в регионах и текущей жизни Думы, «включая и сопровождение законопроектов», сказано в исследовании. «Депутаты начинают отказываться от массовых новостных перепостов в пользу познавательных публикаций о своих регионах, социальных новостей, обсуждения резонансных инфоповодов, волнующих избирателей», — отметили в ИСЭПИ.

Самыми резонансными темами в депутатских блогах стали, по данным исследования, принятие федерального бюджета на 2018–2020 годы, рассмотрение законопроекта о платном въезде в города (причем именно эта норма была в итоге исключена депутатами), законы о приравнивании минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму, президентский законопроект о выплатах на рождение детей и, наконец, закон о СМИ — иностранных агентах.

«Личное благосостояние волнует большинство российских избирателей гораздо больше, чем абстрактные политические вопросы», — прокомментировал РБК политолог Аббас Галлямов список обсуждаемых депутатами тем. По его словам, обратная ситуация была бы «очень тревожным звонком для властей, потому что политизация для авторитарного режима — это всегда риск».

Эксперт отметил, что принятие закона о СМИ-иноагентах выбивается из общего тренда на «нормализацию» работы Госдумы, но сильно по имиджу парламента это не ударило. «В глазах общественности политическая ответственность за все подобные инициативы лежит на Кремле. В конце концов, курс определяет именно он. Ну а в том, что Дума лояльна Кремлю, никто никогда не сомневался, — поясняет он. — К тому же надо признать, что принятие этого закона вообще большого интереса не вызвало. В предыдущие годы гайки были закручены так сильно, что еще один оборот никто даже и не заметил».