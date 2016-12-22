Тренера стрелкового клуба в «Олимпийском» задержали за хранение патронов

Тренера стрелкового клуба «Гепард», расположенного в московском спортивном комплексе «Олимпийский», задержали за незаконное хранение боевых патронов. Об этом РБК рассказал источник в центральном аппарате МВД и подтвердил источник в территориальном отделении полиции.

Тренера Олега Соловича задержали 12 сентября в результате совместной работы МВД, Росгвардии и ФСБ.

Правоохранительные органы установили, что он незаконно хранил 2660 патронов для гражданского нарезного спортивного оружия.

Свою вину 62-летний Солович признал, в настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

Против тренера возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов). Максимальное наказание по ней составляет до трех лет лишения свободы.

В стрелковом клубе «Гепард» от комментариев РБК отказались.