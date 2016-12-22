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В Орловской области погиб член сборной России по стрельбе
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В Орловской области погиб член сборной России по стрельбе
Общество, 20:39
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В Орловской области погиб член сборной России по стрельбе

Следственное управление СК РФ по Орловской области начало доследственную проверку по факту гибели члена сборной России по пулевой стрельбе Валерия Давыдова, сообщила РБК старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Юлия Дорофеева.

Валерий Давыдов (Фото: Стрелковый союз России)

В ведомстве добавили, что после ранения в висок в четверг 11 января 20-летний спортсмен был госпитализирован в Болховскую районную больницу, уточнила Давыдова. Там спортсмен скончался. «Основная версия случившегося — суицид», — добавили в СК.

Стрелковый союз России подтверждает трагическую гибель Давыдова. «Стрелковый Союз России выражает искренние соболезнования родным, близким и всем тем, кто знал Валерия Давыдова. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении организации.

Валерий Давыдов завоевал серебро чемпионата мира среди юниоров 2016 года, был неоднократным призером чемпионатов Европы среди юниоров. Ему был 21 год.

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