Пострадавшим в результате поножовщины в школе Перми выделят 2,8 млн руб.

Из бюджета Пермского края для выплат пострадавшим в результате нападения двух подростков на учеников школы №127 будет выделено 2,8 млн руб. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на распоряжение, подписанное губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Из распоряжения следует, что учительница Наталья Шагулина и один из пострадавших учеников будут направлены на лечение в Москву, а также получат 500 тыс. руб. материальной помощи. Семье ученика 4-го класса, находящегося в реанимации, будет выплачено 400 тыс. руб. Родственникам остальных семи школьников будет направлено по 200 тыс. руб.

По поручению министра образования России Ольги Васильевой учащиеся 4-го «Б» и их педагог получат путевки в детский лагерь «Артек».

15 января двое подростков напали на учащихся 4-го «Б» класса школы №127. В результате инцидента пострадали 14 учеников и учительница. Напавшим подросткам было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

18 января школа №127 возобновила работу.