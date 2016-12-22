Закрытая после поножовщины в 4 «Б» школа в Перми возобновила работу

Возобновила работу по расписанию школа №127, где 15 января два 16-летних подростка напали с ножами на учеников и преподавателя, сообщается на сайте мэрии Перми.

«Директор, педагоги, специалисты разных ведомств подтверждают — учреждение готово вернуться к учебному процессу. Параллельно с учебой будет продолжена работа психологов», — говорится в сообщении.

15 января два подростка 16 лет — один ученик школы №127, а другой ее бывший ученик — ворвались к класс, где шел урок труда для 4 «Б» класса, и напали с ножом на 47-летнюю преподавателя труда Наталью Шагулину и школьников.

В результате нападения пострадали 15 человек, в том числе нападавшие, которые затем спустились в вестибюль и попытались убить друг друга. Возраст пострадавших детей — от 10 до 12 лет. Одного ученика с ножевым ранением глаза перевезли в Москву для продолжения лечения в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

Преподаватель до сих пор находится в реанимации: она пришла в себя, но состояние ее остается тяжелым.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Во время допроса устроившие нападение подростки признали факт нападения на учительницу и четвероклассников, но мотивы не уточнили. Суд арестовал их на два месяца. После нормализации их состояния они будут переведены в СИЗО.

На сайте мэрии Перми указывается также, что с учащимися четвертого «Б» проведены групповые психологические занятия, определен дальнейший путь работы. Психологические консультации также были проведены с преподавателями. «С пострадавшими детьми, которые пока остаются в больнице, работают психологи МЧС», — отмечается в сообщении.