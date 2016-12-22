Появилось видео загоревшегося в Казахстане автобуса

В интернете появилось видео ДТП в Актюбинской области Казахстана, при котором сгорели 52 пассажира автобуса «Икарус». Видеозапись опубликовал казахстанский автомобильный портал Kolesa.kz на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Видео снято водителем автомобиля, который остановился неподалеку от места происшествия. На кадрах видно, как автобус горит, и от него идет черный дым.

Видео: Kolesa.kz

Автобус загорелся во время движения на 1068-м км автодороги Самара — Шымкент утром 18 января. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Пятерым удалось спастись, а остальные 52 человека погибли на месте.

По предварительным данным, все погибшие являются гражданами Узбекистана, сообщил РБК официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов. «Когда уже будет точная информация, когда уже проверят документы, каким-то образом будет идентифицировано все это, тогда мы можем точно сказать — исключительно граждане Узбекистана», — подчеркнул он.

В настоящий момент на месте случившегося работают полицейские, спасатели, медики, психологи, там же развернут оперативный штаб.