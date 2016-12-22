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Самолет с застрявшими в Мексике туристами прилетел в Россию
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Самолет с застрявшими в Мексике туристами прилетел в Россию
Общество, 10:01
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Самолет с застрявшими в Мексике туристами прилетел в Россию

Самолет с российскими туристами, почти на сутки застрявшими в Канкуне (Мексика), приземлился в столичном аэропорту Внуково. Об этом РБК рассказали в пресс-службе авиакомпании «Россия».

«В 9:06 мск в четверг, 18 января, самолет из Канкуна приземлился в московском аэропорту Внуково. На борту 493 пассажира, включая четырех граждан Армении, которые были посажены на рейсы по требованию миграционных властей Соединенных Штатов Мексики», — сообщили в авиакомпании.

В пресс-службе добавили, что «авиакомпания настаивает на том, что никакого долга перед аэропортом или городом Канкуном нет».

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Самолет с россиянами вылетел из курортного города Канкуна в 13:18 по местному времени (22:18 мск среды).

Рейс FV5882 авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Мексики 16 января, однако после восьми часов ожидания пассажиров вывели из лайнера. В авиакомпании заявили, что причиной задержки стало ожидание граждан Армении, которых миграционные власти Мексики решили депортировать этим рейсом. В то же время в посольстве Армении в Мексике утверждали, что это неверно, а виной задержки стала неоплаченная «Россией» стоянка в аэропорту Канкуна.

После этого в Минтрансе поручили Росавиации и Ространснадзору оперативно разобраться с ситуацией и обеспечить вылет туристов.

Теги: Мексика , туристы , Самолет
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