Армения отказалась считать своих граждан причиной задержки рейса «России»

В посольстве заявили, что задержка самолета в Мексике никак не связана с гражданами Армении, которым отказали во въезде в страну. Ранее в авиакомпании «Россия» заявляли, что рейс задержали из-за требования депортировать армян

Фото: Митя Алешковский / ТАСС

Задержка рейса авиакомпании «Россия» из Мексики в Москву не связана с гражданами страны. Об этом говорится в сообщении ​посольства Армении в Мексике, которое поступило в РБК.

«Согласно информации, полученной от миграционной службы Мексики, задержка рейса никак не связана с гражданами Республики Армения, которые получили в Москве въездные визы в Мексику, однако по прибытии в аэропорт Канкуна им было отказано во въезде в страну», — сообщили РБК в пресс-службе посольства Армении в Мексике в ответ на письменный запрос. Власти Мексики приняли решение вернуть армян в страну, из которой они прибыли, то есть в Россию, пояснили в посольстве.

«Причиной задержки вылета рейса авиакомпании «Россия» из Канкуна стала финансовая задолженность авиакомпании», — добавили в посольстве.

Представитель авиакомпании «Россия» отказался комментировать РБК «выступления лиц, не располагающих полной информацией». Ранее авиакомпания заявляла, что чартерный рейс был задержан из-за требований Мексики депортировать четверых граждан Армении. По словам представителя авиакомпании, борт прождал четыре часа, пока решался вопрос с депортируемыми, затем экипаж ждал разрешения на вылет, но мексиканские власти его не дали, и вылет был перенесен. Также в «России» подчеркнули, что задолженности перед аэропортом Канкуна у нее нет.

Самолет «России» не смог вылететь 16 января из Мексики в Москву. Одна из российских туристок, застрявших в Мексике, рассказала РБК, что, после того как пассажиры провели в самолете десять часов, их вывели на улицу. Там они прождали еще четыре часа.

Министерство транспорта поручило разобраться в ситуации с задержкой рейса Росавиации и Ространснадзору. Авиакомпанию власти обязали разместить туристов и оповестить их о новом времени вылета.