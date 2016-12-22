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В Россию вылетел самолет с застрявшими в Мексике туристами
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В Россию вылетел самолет с застрявшими в Мексике туристами
Общество, 17 янв, 23:17
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В Россию вылетел самолет с застрявшими в Мексике туристами
Рейс авиакомпании «России», который должен был покинуть мексиканский Канкун 16 января, вылетел. Он задержался из-за требования депортировать граждан Армении, которых вовремя не привезли к трапу, заявляли в «России»
Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС

Из мексиканского Канкуна в Москву вылетел самолет, на борту которого находятся около 500 российских туристов, свидетельствую данные онлайн-табло аэропорта Внуково. Во Внуково он должен прибыть утром 18 января.

Согласно данным табло, из Мексики самолет авиакомпании «Россия» вылетел в 13:18 по местному времени (22:18 мск). Его прилет ожидается в 08:53 мск.​ В авиакомпании «Россия» заявили РБК, что самолет вылетел из Канкуна и прибудет в Москву в 9:30 мск.

Информацию о вылете подтверждают в российском посольстве в Мексике. «По поступающим сведениям, в настоящее время проблема урегулирована и рейс уже вылетел в Москву, к сожалению, с задержкой более чем на сутки по обстоятельствам, на которые посольство не могло повлиять», — говорится в сообщении российского представительства.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на авиакомпанию «Россия» сообщают, что вылету самолета препятствовали сами туристы. «Часть пассажиров затребовала у капитана воздушного судна письменное подтверждение готовности выполнить данный рейс, в противном случае они отказываются пройти в самолет и блокируют доступ к гейту других пассажиров. Подобные действия могут привести к дополнительной задержке вылета самолета», — цитирует АТОР сообщении пресс-службы авиакомпании. В то же время, в АТОР отметили, что все необходимые разрешения на вылет рейса FV5882 из Канкуна были получены.

Рейс FV5882 авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Мексики 16 января. Однако, после восьми часов ожидания, пассажиры были высажены из самолета. По версии авиакомпании «Россия», причиной задержки стало требование властей Мексики депортировать этим рейсом четырех граждан Армении, приезда которых пришлось ожидать экипажу и пассажирам. Ожидание продлилось четыре часа, после чего вылет самолета был перенесен на 17 января.

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В то же время, по словам почетного консула России в штате Кинтана-Роо Армины Вольперт, причиной задержки стала задолженность авиакомпании за стоянку в аэропорту. О том, что задержка произошла из-за неоплаченного счета за стоянку в аэропорту заявили и в посольстве Армении в Мексике. «Согласно информации, полученной от миграционной службы Мексики, задержка рейса никак не связана с гражданами Республики Армения, которые получили в Москве въездные визы в Мексику, однако по прибытии в аэропорт Канкуна им было отказано во въезде в страну», — добавили в посольстве. Тем не менее, в «России» эту информацию опровергли.

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Находившиеся в Канкуне российские туристы также сообщили РБК, что причиной случившейся задержки стало ожидание граждан Армении, которые, по их словам, запросили политического убежища. «Началось все с семьи армян из четырех человек, которые просили убежища в Америке, за что их депортировали из Мексики... После 10-часового ожидания вылета семью вывели из самолета. После этого местные власти запретили вылет. Стали говорить о задолженности авиакомпании «Россия», — рассказала РБК туристка из России Ева Авеева.

Ситуация стала предметом внимания российского Минтранса. В ведомстве поручили Росавиации и Ространснадзору оперативно разобраться с ситуацией и обеспечить вылет туристов.

В расписании онлайн-табло аэропорта Внуково указывается. что еще один рейс авиакомпании «Россия» по техническим причинам не вылетел из Доминиканской республики. Рейс FV5880 должен был вылететь из аэропорта Пунта-Кана и прибыть в Москву в 11:40 18 января, однако его отправка задержалась. «Не вылетел. Техническая причина. Ожидается в 11:50», — говорится в сообщении онлайн-табло.

Авторы: Георгий Тадтаев, Василий Маринин.
Теги: Мексика , туристы
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