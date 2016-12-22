В Пентагоне назвали численность американских военных в Сирии

В Сирии остаются около 2 тыс. американских военных, заявил официальный представитель Пентагона ​Роб Мэннинг. Об этом говорится в официальном сообщении американского оборонного ведомства.

В Ираке, по его словам, находятся 5200 американских военнослужащих.

«Кампания против ИГ («Исламское государство», группировка запрещена в России) перешла в новую фазу», — подчеркнул представитель Пентагона.

​Он добавил, что в этой связи американские военные оптимизируют численность контингентов в двух странах. Подтверждением этого, по его словам, является вывод части военнослужащих Корпуса морской пехоты США, с марта 2017 года принимавших участие в поддержке Сирийских демократических сил (СДС, курдские и арабские отряды умеренной оппозиции).

В конце ноября The Washington Post узнала о планах США оставить американских военных на территории Сирии после победы над ИГ. Причиной для таких мер источники издания называли «вакуум силы», который может быть заполнен исламистами. Эксперты в разговоре с РБК заметили, что к таким соображением Вашингтон подталкивает также необходимость не допустить победы Ирана и поддерживаемого им режима Башара Асада в гражданской войне в Сирии. В публикации сообщалось, что официально в Сирии находятся чуть больше 500 американских военных.

В Кремле усомнились в серьезности источников публикации, однако подчеркнули, что на встрече президентов России, Турции и Ирана в Сочи 22 ноября было заявлено о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии.

​США принимают участие в боевых действиях в составе созданной ими Международной коалиции по борьбе с ИГ с августа 2014 года. Изначально американцы и их союзники занимались исключительно прикрытием иракской армии с воздуха. Для штурма Мосула в 2016 году, а также для поддержки курдских отрядов СДС в Сирии в их наступлениях на Манбидж и Ракку стали использоваться американские спецназовцы и специалисты по обслуживанию поставленной техники. Кроме того, на заключительных этапах к штурмам двух «столиц» ИГ подключались американские артиллерийские части.

Россия, участвующая в боевых действиях в Сирии на стороне правительства Башара Асада с 30 сентября 2015 года, по данным источников РБК, намерена завершить операцию в стране к концу 2017 года.