Руководство Тимирязевки объяснило увольнение протестовавшего декана

Декан факультета агрономии и биотехнологии Тимирязевской академии Александр Соловьев был уволен из-за того, что не занимался развитием факультета, сообщили РБК в руководстве вуза. Сам уволенный декан связывает увольнение с протестами против коммерческой застройки земель академии.

​Проректор по науке и инновационному развитию РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева Сергей Белопухов сообщил РБК, что последние 2 года предыдущее руководство факультета агрономии и биотехнологии не занималось его развитием. «2016-2017 годы прошли как бы в противостоянии к предыдущему ректору (Вячеславу Михайловичу Лукомцу) и нынешнему ректору (Галине Дмитриевне Золиной) со стороны факультета. Факультет агрономии и биотехнологии считал, что он может параллельно в другом виртуальном мире существовать. Но мы не можем так в разнобой идти», — пояснил Белопухов.

По его мнению, все аргументы руководства прошлого деканата основаны на том, что «новый ректор пришел для того, чтобы отнять землю». «Но как можно отнять землю, когда земля принадлежит государству. Земля у нас используется для учебного и научного процесса. Этот вопрос [что землю будут отнимать под застройку] был решен в прошлом году, когда и президент сказал, что землю отнимать не будут, и министр сельского хозяйства и его заместители. Студенты отвлекались от своей основной обязанности учиться и получать знания. Выводить студентов на митинги, выводить студентов на пикеты — это не есть правильная воспитательная составляющая. Студенты должны получать знания. Вовлекать студентов в такие дрязги — это не совсем правильно», — добавил Белопухов.

Об увольнении Соловьева стало известно накануне, 17 января. Экс-декан заявил, что причиной его увольнения стали протесты против передачи опытных полей академии под коммерческую застройку.

Скандал вокруг земель Тимирязевки возник в 2016 году. Тогда сразу 10 бывших министров — времен СССР, РСФСР и России написали письмо Владимиру Путину, в котором попросили вмешаться в ситуацию. Авторы письма заявили что изъятие земель «вызовет прекращение функционирования старейших в России факультетов зоотехники и биологии, агрономии и биотехнологии». В то же время, в Минсельхозе заявили, что изымаемые поля не имеют особой научной ценности.