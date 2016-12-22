Протестовавшего декана Тимирязевки сменили на селекционера брюквы

Исполняющим обязанности декана факультета агрономии и биотехнологии Тимирязевской академии назначили профессора Владимира Леунова. Прежний декан связал свое увольнение с конфликтом вокруг земель академии

Владимир Леунов (Фото: Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства)

Место уволенного декана факультета агрономии и биотехнологии Тимирязевской академии, который активно протестовал против передачи ее опытных полей под коммерческую застройку, занял с приставкой «исполняющий обязанности» профессор Владимир Леунов.

О назначении говорится в сообщении, опубликованном на сайте академии. «Владимир Леунов является главным редактором журнала ВАК «Картофель и овощи». Он автор и соавтор двух линий, четырех гибридов и пяти сортов моркови, двух сортов брюквы, трех сортов редиса и одного сорта лука репчатого. Им написано более 250 научных статей и восемь книг по селекции и семеноводству», — говорится в сообщении.

Ранее факультет возглавлял Александр Соловьев. Он связал свое увольнение именно с протестной деятельностью. «Связываю это с тем, что был организатором протестов против передачи наших опытных полей под коммерческую застройку. Впрочем, я еще в академии, так как у меня много студентов и без руководителей их нельзя было оставить. Теперь я профессор на четверть ставки как минимум до конца окончания контракта, до лета», — рассказал ранее Соловьев РБК.

Ректор академии Галина Золина заняла свой пост после того, как в декабре 2016 года его покинул Вячеслав Лукомец. Она — бывший заместитель губернатора Краснодарского края, ныне министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Еще будучи деканом Соловьев успел выступить и против нового ректора. Он заявил, что из-за лишения надбавок к зарплате вуз покинули многие сотрудники, с другими новое руководство само расторгло договоры.

Резонансный скандал вокруг земель академии начался в марте 2016 года, когда стало известно о планах правительства забрать под застройку принадлежащие Тимирязевке опытные поля. В поддержку вуза выступили десять бывших министров сельского хозяйства — СССР, РСФСР и России: они написали президенту Владимиру Путину письмо с просьбой вмешаться в ситуацию. Авторы отметили, что в зону отчуждения «вошли уникальные объекты», в том числе Мичуринский сад площадью 20 га, заложенный в 1939 году, аналога которому в России нет. Бывшие министры полагают, что изъятие земель у академии «вызовет прекращение функционирования старейших в России факультетов зоотехники и биологии, агрономии и биотехнологии». Если правительство все-таки заберет эти площади — 100 га, «Тимирязевку можно будет просто закрыть», заявил один из авторов инициативы, предприниматель Виктор Семенов.

​После получения аналогичных запросов от депутатов Госдумы премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу и Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) провести дополнительные общественные обсуждения вопроса об использовании земель.

В Минсельхозе полагают, что опытные поля не имеют особой научной ценности. В беседе с «Коммерсантом» представитель этого ведомства отмечал, что, в частности, Мичуринский сад занимает 45 га, «из которых 20 га почти не используются, к тому же бóльшая часть деревьев была высажена еще в 1944 году». Другой собеседник из министерства заявил, что на землях и вовсе находятся «непрофильные объекты», в том числе поле для гольфа.