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Посольство США ответило на идею запретить дипломатам мониторинг выборов
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Посольство США ответило на идею запретить дипломатам мониторинг выборов
Выборы президента России, 20:32
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Посольство США ответило на идею запретить дипломатам мониторинг выборов

Участие американских дипломатов в мониторинге предстоящих выборов президента России зависит от решения МИД России. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь американского посольства в России Мария Олсон.

Американские дипломаты могут стать наблюдателями на выборах в рамках международных организаций, в частности ОБСЕ, пояснили в посольстве.

Ранее 17 января источник «Интерфакса» во внешнеполитическом ведомстве сообщил, что МИД России предложил ЦИК лишить американских дипломатов права быть наблюдателями на предстоящих выборах. Запрет, по словам собеседника агентства, может стать «зеркальным ответом» на запрет пускать российских дипломатов на отдельные избирательные участки во время президентских выборов в США в 2016 году.  В ЦИК агентству сказали, что предложение будет рассмотрено.

Как рассказали РБК в американском посольстве, в 2016 году российских дипломатов приглашали быть наблюдателями на выборах президента США в рамках миссии ОБСЕ. «Посольство России в США приняло решение не участвовать в мониторинге», — рассказала Олсон.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что на выборы не пригласят наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы, потому что Россия третий год не участвует в работе организации.

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По его словам, на выборы в 2018 году смогут приехать наблюдатели от Всемирной ассоциации организаторов выборов, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также Межпарламентской ассамблеи СНГ. Иностранных парламентариев готов пригласить Совет Федерации, сообщила Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

ЦИК пригласит на президентские выборы Всемирную ассоциацию организаторов выборов, Азиатскую ассоциацию организаторов выборов, а также «латиноамериканские и европейские структуры». 

Президентские выборы назначены на 18 марта 2018 года.

Теги: МИД РФ , Посольство США , президентские выборы-2018
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