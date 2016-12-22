На выборы-2018 пригласят Всемирную ассоциацию организаторов выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пригласит на выборы президента России в марте Всемирную ассоциацию организаторов выборов. Об этом заявил член ЦИК Василий Лихачев, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, ЦИК пригласит на президентские выборы Азиатскую ассоциацию организаторов выборов, а также «латиноамериканские и европейские структуры». По его словам, в комиссии ожидают «особой активности» от Азиатской ассоциации, вице-президентом которой в 2018 году является председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не будет приглашать наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на президентские выборы. По его словам, «вопрос о наблюдателях сомнительно даже ставить на обсуждение», учитывая тот факт, что Россия третий год подряд не участвует в работе ПАСЕ.

Вместе с тем на президентские выборы смогут приехать наблюдатели от Парламентской ассамблеи и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также Межпарламентской ассамблеи СНГ. Слуцкий отметил, что сейчас формируются списки наблюдателей от этих организаций.

Президентские выборы назначены на 18 марта 2018 года.